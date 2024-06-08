玉山盃／美日球探聚焦！火球男蕭齊等旅外　林維恩相約美國見

▲林維恩與蕭齊相約旅美。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／台北報導

穀保家商投手蕭齊在高中生涯最後一次全國賽，玉山盃季軍戰掛帥先發對戰彰化縣，最快球速151公里，賽後與前來觀戰的旅美新星林維恩合體，兩人互相稱兄道弟，蕭齊也期待未來一起旅美圓夢。

蕭齊用了60球主投4局，僅被敲2安打，有4次保送，奪5次三振，失1分非責失分。新北市總教練鄭志強表示，原本就設定他投今天的比賽，不管是否為冠軍戰都是他先發，他這場表現穩定，不像之前外界看他的狀態，控球很不穩，這幾場都維持不錯的表現，畢竟他的目標擺在旅外，所以除了催球速之外，也需要準度。

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蕭齊則說，「希望可以跟捕手搭擋李安家完成最後一次比賽。本來想幫教練團拿冠軍，這三年受到他們照顧，雖然最後沒有如願，希望他們感到開心，為我驕傲。」

本屆玉山盃吸引超過20支美、日球隊關注，擁有197公分身高優勢蕭齊是各隊追逐的焦點，日前也曾有球隊邀請測試，非常有機會旅外。蕭齊表示，「會想要表現，上場還是告訴自己保持平常心，還是有點亢奮，至於投多少局數盡力就好。」

平鎮高中左投林維恩已經先一步以超過百萬美元簽約金獲得旅美機會，蕭齊也經常跟他聊天，「不過我們都知道本分，比賽期不會聊太多。這次玉山盃結束會聊一下，我們什麼都聊，他都先會開話題，也對我很好。」

蕭齊看好他旅美發展，「他是我兄弟，對比賽態度還有私底下訓練都很認真，這一切都是他值得的，是非常好的。」林維恩也說，「他也是我的兄弟，等他一起去美國。」