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玉山盃／彰化創隊史最佳　教練楊振銓受激勵參加中職測試會圓夢

▲玉山盃彰化縣。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃彰化縣。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽彰化縣季軍戰以1比5不敵新北市，不過仍創隊史最佳名次，彰化縣總教練林健傑肯定子弟兵表現，教練團陣中的楊振銓受到激勵，將參加17日中職測試會一圓夢想。

彰化縣第二戰不敵南投縣，從A組敗部一路過關斬將挺進四強，彰化縣總教練林健傑表示，「原本設定8強，走到這裡且季軍戰內容不差，把自己實力展現出來，守備穩定度和團隊氣氛，凝聚力很好，彼此互相鼓勵。」

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教練團陣中的楊振銓在指導青棒球員過程中激勵，平時跟球員一起練習維持身手，已經報名中職測試會，他說，「沒有人逼我，是我自己私底下報名，家人都不知道，人生中都沒有參加過，不想讓自己後悔，。」

楊振銓業餘時期以長打著稱，2015年玉山盃轟出青棒首轟，還曾拿過王貞治盃、黑豹旗全壘打獎。從台灣體大畢業後，就回到母校彰化藝中擔任教練。回顧這次玉山盃，楊振銓表示，「他們表現一百分，雖然每場比賽都有點瑕疵，但一場一場累積經驗，大家都很團結。而且對手球速達到150公里，我們投手140公里初頭，能打到這樣的成績不容易。從預賽第二場的輸球，獲得很好的養分，每刻都要專注在球場。」

▲▼新北市教練李家寶與彰化縣教練楊振銓是昔日台體學長學弟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北市教練李家寶與彰化縣教練楊振銓是昔日台體學長學弟。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 彰化青棒中職楊振銓林健傑

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