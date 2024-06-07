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劉基鴻開轟猛打賞　味全龍13比2踢館統一獅

▲▼味全龍劉基鴻。（圖／味全龍提供）

▲味全龍劉基鴻。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍7日踢館統一獅台南主場，全場敲20支安打，包含劉基鴻開轟猛打賞，率隊以13比2獲勝，龍隊創本季單場最多得分，由於樂天桃猿贏球，因此上半季封王魔術數字維持M11。。

統一獅20歲左投林詔恩招架不住味全龍火力，首局由吉力吉撈・鞏冠、吳東融、蔣少宏、拿莫・伊漾安打串連攻下4分。龍隊2局上郭天信安打發動攻勢，劉基鴻轟出中外野兩分砲，本季第2轟出爐。吉力吉撈・鞏冠、林智勝連線安打，也把林詔恩打退場，獅隊提前啟用牛棚，吳承諭接替，吳東融、蔣少宏持續狙擊，追加2分，拉開至8比0。

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獅隊2局下反攻，潘傑楷、陳重羽、林祖傑安打串連追回1分。3局上劉俊緯、吉力吉撈・鞏冠又敲安打，林智勝掃出二壘安打進帳2打點，龍隊得分達到雙位數。龍隊火力還沒結束，5局上面對獅隊第三任投手傅于剛，劉俊緯、郭天信、劉基鴻連續安打追加1分，吉力吉撈擊出滾地球也進帳打點。

味全龍持續大幅度領先，8局上劉基鴻適時安打添加1分，反觀獅隊僅在7局下利用張景淯控球不穩，追加1分，最終龍隊就以11分差大勝。

鋼龍主投6局，用105球，被敲7安打，奪5次三振，僅失1分，以優質先發的內容拿下本季第3勝。龍隊全場20支安打，劉基鴻開轟猛打賞，進帳4打點，劉俊緯、吉力吉撈及蔣少宏都演出猛打賞，拿下13分，為味全龍本季最多單場得分。

獅隊先發左投林詔恩僅投1.1局就退場，寫生涯最短先發紀錄，狂失8分，有4分責失，吞下首敗，中斷開季4連勝。

▲▼味全龍鋼龍。（圖／味全龍提供）

▲味全龍鋼龍。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍統一獅劉基鴻猛打賞超高得分

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