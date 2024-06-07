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玉山盃／彰化盜本壘出局！台南運科加媽祖　睽違15年闖冠軍戰

▲▼玉山盃台南市。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃台南市。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，彰化縣最後盜本壘搶分失敗，台南市以3比2險勝，睽違15年再闖冠軍戰，這次台南市聯隊特別透過運科測試球員數據進行篩選，在地廟宇慶安宮贊助，一路過關斬將再闖冠軍戰。

台南市派出預賽表現不錯的左投林易霆掛帥先發，首局遇亂流後隊友也發生失誤讓他掉2分，2局後回穩演出3上3下，而且3局上起，面對第二輪打線飆出連7次三振。

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台南市以0比2落後時，2局下展開反攻，利用對方投手控球不穩3次保送上壘，呂泳鋐適時安打攻下2分追平比數，3局下打線再發威，顏佳恩安打開路，陳廷翰選到保送，吳宇笙執行短打上壘形成滿壘，劉曜維擊出高飛犧牲打進帳超前分。

彰化縣落後1分，7局上二出局、三壘有人，大膽盜本壘失敗，也結束比賽。台南市總教練邱書煌表示，當下想到可能會盜壘，投捕配球投比較開，剛好抓到跑者跑出來，球的位置也傳得剛剛好，才有機會抓到盜本壘的跑者。

台南市先發左投林易霆主投6局，狂飆10K，失2分，其中有1分非責失分，秦琮恩後援1局，一度挨長打，面對得點圈危機，兩出局後對方發動盜本壘戰術，即時觸殺守住勝利。

▲▼玉山盃台南市。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃台南市林易霆先發好投奪勝。（圖／中華棒協提供）

談到兩任投手表現，邱書煌坦言，會擔心林易霆首局不穩的情況，仍選擇相信他，四強賽把最好的投手派出來，再多觀察幾局，他的變速球與直球出手相似，可以混淆打者。秦琮恩轉速的數字很不錯，所以一開始就設定為中繼、後援角色，他也是預賽對桃園市搶勝的功臣。

本屆台南市聯隊很特別，是從40人選拔而出，過程中也運用科學化測量球員相關數據，最後挑選出20位精英。組成聯隊後，請求統一獅同意復刻復古球衣展現凝聚力，在地廟宇慶安宮長期贊助善化高中，這次玉山盃也有協助，台南市聯隊特別把慶安宮的平安符掛在隊旗上保佑球隊一切順利，台南市議會副議長林志展也有贊助經費，各界相挺讓台南市比賽平安順利，睽違15年闖進冠軍戰。

台南市在預賽與桃園市對戰，打到延長賽以1比0險勝，冠軍戰將再度與桃園市交手，邱書煌表示，「他們壓力比較大，我們是平常心，也會提醒球員不要想太多。」

▲台南市隊旗掛著台南廟宇慶安宮平安符。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台南市隊旗掛著台南廟宇慶安宮平安符。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 玉山盃台南市青棒冠軍戰運科

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