全場僅傳9次助攻　獨行俠主帥直言G2將調整：球太黏了

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）



實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠今天（7日）遠征波士頓挑戰聯盟龍頭波士頓塞爾提克，球風一向擅長傳導製造空檔的獨行俠，本場比賽受限於綠衫軍的頑強防守，全隊僅傳出9次助攻，其中一哥唐西奇（Luka Doncic）只有1次，賽後獨行俠主帥更是直言球太黏了，需要在G2之前盡快調整。

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JB shut it down on defense in tonight's @DraftKings Play of the Game pic.twitter.com/mUb0FRLMXk [廣告]請繼續往下閱讀... June 7, 2024

在首節還剩9分13秒時，唐西奇帶球至前場，將球傳給華盛頓（P.J. Washington Jr），後者扣籃得手，這是唐西奇全場唯一一次助攻。

在前幾輪的季後賽中，唐西奇屢次空拋給隊友進攻得手，但在今天卻一次都沒發生，在比賽中唐西奇也無法為隊友創造空檔三分球的機會，賽後唐西奇談到塞爾提克防守策略時說，「他們大多採取一對一的防守，他們大多沒有提供隊友太多防守幫助，這就是原因。」

塞爾提克今天大多讓布朗（Jaylen Brown）作為唐西奇的主要防守者，「我們必須轉移球，」獨行俠主帥基德（Jason Kidd）說， 「球黏的太厲害了，我們將在第二場比賽中及時調整並做得更好」。

The duality of D-White pic.twitter.com/9o1TjAbyQu — Boston Celtics (@celtics) June 7, 2024

本賽季聯盟防守高居第二的塞爾提克今天在幾乎沒有包夾的情況下成功限制了唐西奇和厄文（Kyrie Irving）。唐西奇雖然得到30分，但僅傳出1次助攻，厄文則是受到六次入選最佳防守陣容的哈勒戴（Jrue Holiday）嚴防，共計19投6中得到12分、2助攻。

「這就是出色的個人防守，」塞爾提克總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）受訪時提到。 「每個人都必須承擔起防守這些球員的挑戰，​獨行俠是一支令人驚嘆的球隊，他們的得分能力給你帶來了巨大的壓力，所以我們每個人都會把自己的比賽視為個人的，我們對個人防守能力感到自豪」。