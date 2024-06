全場僅傳9次助攻　獨行俠主帥直言G2將調整：球太黏了

▲塞爾提克布朗。(圖/CFP)



實習記者胡冠辰/綜合報導

達拉斯獨行俠今天(7日)遠征波士頓挑戰聯盟龍頭波士頓塞爾提克,球風一向擅長傳導製造空檔的獨行俠,本場比賽受限於綠衫軍的頑強防守,全隊僅傳出9次助攻,其中一哥唐西奇(Luka Doncic)只有1次,賽後獨行俠主帥更是直言球太黏了,需要在G2之前盡快調整。

It's a block party



JB shut it down on defense in tonight's @DraftKings Play of the Game pic.twitter.com/mUb0FRLMXk