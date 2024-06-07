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唐西奇總冠軍賽首秀「雙十」寫紀錄　25年來第一人　

唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠今天（7日）遠征波士頓挑戰聯盟霸主波士頓塞爾提克，一哥唐西奇（Luka Doncic）生涯首場總冠軍賽，全場26投12中攻下30分、10籃板，寫下兩項個人紀錄，無奈隊友完全不在狀況內，最終獨行俠以18分差慘敗。

唐西奇首秀拿30分、10籃板，成為自1999年後的馬刺「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，首位生涯總冠軍賽初登板就繳出雙10成績的球員。

此外，這場雙10也是唐西奇職業生涯在季後賽第17次拿下30分雙十成績的表現，超越了詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和張伯倫（Wilt Chamberlain），成為25歲以下（含）球員中最多次的球員。

季後賽場均8.8次助攻的唐西奇，今天卻只送出1次助攻，隊友手感不佳加上無法有效串連球隊攻勢，因此種下敗因。而二當家厄文（Kyrie Irving）今天也被限制，全場19投6中包括三分球5投全落空，僅攻下12分、3籃板，正負值為全隊最差-19，同樣難辭其咎。

「要嘛輸，要嘛贏，」唐西奇賽後說，「第一節到第四節都是如此，我們必須專注於下一場比賽」。系列賽第二戰將在台灣時間6月10日早上8點開打，地點一樣是在塞爾提克主場TD Garden。

關鍵字： NBA總冠軍賽唐西奇達拉斯獨行俠

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