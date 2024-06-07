本季第18轟領先全國聯　歐蘇納開砲助勇士奪勝

The Big Bear just went ???????????? ???????????????? ???? pic.twitter.com/p9Od6TpUM3 — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) June 7, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

亞特蘭大勇士今天（7日）客場挑戰華盛頓國民，靠著杜瓦爾（Adam Duvall）、歐蘇納（Marcell Ozuna）雙雙擊出2分砲，加上先發投手羅培茲（Reynaldo López）優質先發，終場以5比2擊敗國民，拿下本季第35勝。

勇士昨天對紅襪的比賽中僅敲出1支安打，本場比賽前5局他們也被國民先發帕克（Mitchell Parker）壓制，沒有敲出1支安打，直到6局上阿西亞（Orlando Arcia）才擊出二壘安打。

6局下國民阿布拉姆斯（CJ Abrams）、湯瑪斯（Lane Thomas）背靠背開轟，幫助國民取得2分領先。不過國民馬上在7局上討回來，杜瓦爾對帕克擊出追平比分的2分全壘打，結束勇士連續15局沒得分尷尬紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Adam Duvall knots things up for the Braves with a two-run homer! pic.twitter.com/17UDb15VmI — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 7, 2024

8局上萊利（Austin Riley）先在得點圈敲出適時二壘安打，幫助勇士得下超前分，歐蘇納隨後補上2分全壘打，將領先優勢擴大至3分，終場勇士就以5比2獲勝。

勇士重砲手歐蘇納本季累積18支全壘打排名國聯第1，領先排名第2的道奇日籍球星大谷翔平3轟，55分打點也排名國聯第1，隊友萊利表示，「他沒有得到應得的讚譽，他到目前為止為這支球隊所做的一切，特別是進攻方面維持了我們的生機。」

勇士先發投手羅培茲主投6局被敲6安，送出7K僅失2分。本季從牛棚轉任先發以來，11場出賽投了63.1局，拿下3勝2敗、防禦率1.85的成績。

▲勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出本季第18轟。（圖／達志影像／美聯社）