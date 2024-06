本季第18轟領先全國聯　歐蘇納開砲助勇士奪勝

The Big Bear just went ???????????? ???????????????? ???? pic.twitter.com/p9Od6TpUM3

實習記者李立祥/綜合報導

亞特蘭大勇士今天(7日)客場挑戰華盛頓國民,靠著杜瓦爾(Adam Duvall)、歐蘇納(Marcell Ozuna)雙雙擊出2分砲,加上先發投手羅培茲(Reynaldo López)優質先發,終場以5比2擊敗國民,拿下本季第35勝。

勇士昨天對紅襪的比賽中僅敲出1支安打,本場比賽前5局他們也被國民先發帕克(Mitchell Parker)壓制,沒有敲出1支安打,直到6局上阿西亞(Orlando Arcia)才擊出二壘安打。

6局下國民阿布拉姆斯(CJ Abrams)、湯瑪斯(Lane Thomas)背靠背開轟,幫助國民取得2分領先。不過國民馬上在7局上討回來,杜瓦爾對帕克擊出追平比分的2分全壘打,結束勇士連續15局沒得分尷尬紀錄。

Adam Duvall knots things up for the Braves with a two-run homer! pic.twitter.com/17UDb15VmI