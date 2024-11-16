「台灣尚勇！」台式應援嗨翻全場　登上日本熱搜：會讓人上癮

▲12強中華隊戰日本，吸引近滿場球迷觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽台日大戰在台北巨蛋開打，不只球場座無虛席，台灣獨特的應援文化更引起日本網友熱烈討論，「台灣應援」一詞甚至登上X平台（前推特）熱搜榜。

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台灣職棒啦啦隊「AMAZE」在開賽前就以熱情舞蹈炒熱氣氛，不過更讓日本球迷驚豔的是台灣球迷充滿「嘉年華」感的應援方式。有別於日本職棒整齊劃一的應援曲，或是高中棒球由管樂團主導的應援，台灣球迷配合打擊樂器和鑼鼓的熱鬧氛圍，讓日本網友直呼「會讓人上癮」。

▲12強中華隊出戰日本隊，近四萬名球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

特別是全場合唱「統一尚勇」主題曲，以及球迷為「小可怕」江坤宇特製的女生喊「江坤宇」、男生喊「全壘打」的特別應援震撼場面，都讓日本球迷很驚艷。日本網友說，「台灣的應援好有趣」、「這種應援方式很新鮮」、「台灣的應援真的太厲害了」等留言不斷。

值得一提的是，場邊金髮造型的球僮也意外成為焦點。身穿露肚裝搭配迷你裙的造型，引發日本網友討論，「這就是台灣棒球的特色」、「連撿球員都這麼有看頭」等評論，展現台灣棒球賽事獨特的娛樂元素。

面對這場萬眾矚目的台日大戰，台灣球迷不只要為球隊加油，更用獨特的應援文化展現台灣棒球的活力與熱情，在國際賽事上讓大家留下深刻印象。

▲12強中華隊出戰日本隊，近四萬名球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）