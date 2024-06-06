玉山盃／彰化縣灌大局痛宰南投縣　甜蜜復仇進軍4強

▲玉山盃彰化縣先發投手王浩宇。（圖／棒協提供）

記者簡名杉／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽今(6)日下午展開敗部冠軍戰，首場比賽由A組的彰化縣交手南投縣，兩隊在本屆賽事的小組賽就曾交手過，當時南投縣是以2比1氣走彰化縣，但此役彰化縣捲土重來，首局就灌進3分大局，第4局再添4分，取得7分遙遙領先奠定勝基，最終彰化縣就以8比0痛宰南投縣，甜蜜復仇搶下4強門票。

由於昨天因雨延賽，導致勝部冠軍賽今天才展開，而在上午不敵新北市的南投縣，必須「一日兩戰」，在敗部冠軍賽力拚4強機會，然而南投縣卻首局就崩盤，先發投手林鈺翔投出保送之後，被連敲兩支安打，加上自家內、外野手的守備又連續亂陣腳，首局就失3分。

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首局就打下3分大局的彰化縣，4局上攻勢再開，靠著對方三壘手的守備失誤以及連續的四壞球保送，將壘包填滿，此時南投縣換上早上比賽登板過的林至宏，他卻一上場就被陳逸恩掃出右外野方向平飛安打，接著還投出暴投再掉1分，最後雖然讓對方擊出內野滾地球，但是此時三壘上的陳逸恩輕鬆回到本壘，單局南投縣再被轟下4分大局，彰化縣以7分遙遙領先鎖定勝局。

▲玉山盃彰化縣外野手陳逸恩。（圖／棒協提供）

此役彰化縣先發投手王浩宇僅用30球投完3局就退場，沒有被對方敲出任何安打、送出2K無失分，彰化縣教練劉政儐指出，3局結束就把王浩宇換下場，是因為他今天只用30球，接下來4強的比賽還有調度空間。

先前交手以1分之差落敗，劉政儐教練透露，這一次有特別交代球員「把每一顆球打好」，下達必勝令，隊史首次打進4強，劉政儐教練笑說，「還是要打好每一顆球。」並表示接下來沒有訂定目標，讓球員們能夠盡量表現。

先發投手王浩宇指出，前一次輸南投縣之後，球隊整體更團結，打起來都更有活力，原本教練希望他投完這一場，但因為投完3局用球數還算精簡，所以就提前退場，留在之後的比賽，他自認表示這一場表現還不錯，有投出自己的實力，希望之後能再加強自己的球速以及變化球的品質。