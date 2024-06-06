賈吉單場5分打點建功　洋基痛宰雙城豪奪7連勝

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（6日）在主場進行與雙城三連戰的第二場比賽，靠著隊長賈吉（Aaron Judge）單場貢獻5分打點，加上先發左投羅冬（Carlos Rodon）的6局好投的好表現下，以9比5擊敗雙城，拿下7連勝也是球隊近22場比賽的第18勝，狀態火熱。

洋基一局下率先發動攻勢，一、二棒連續安打後賈吉擊出帶有打點的內滾，隨後「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲安、托瑞斯（Gleyber Torres）打出長打，單局海灌四分，取得4比0領先。

五局下洋基攻勢再起，靠著保送與安打堆成滿壘後賈吉一棒敲出左外野清壘的三壘安打，一口氣幫助球隊灌進3分打點，這也是賈吉相隔5年後再度敲出三壘安打，洋基該局再度進帳4分，取得8比0的大幅領先。

沉寂已久的雙城打線在六到八局展開進攻，合計攻下五分，其中包括桑塔納（Carlos Santana）與路易士（Royce Lewis）的全壘打，但洋基仍擋下雙城的反攻，終場便以9比5贏球，賞給雙城2連敗。

洋基先發左投羅冬主投6局被敲3支安打失掉2分，飆出9次三振，本季第8勝入袋，「這樣的得分跑動讓我投起來更得心應手，我填補空缺並嘗試維持好表現。」羅冬賽後說道。至於本場比賽的敗投則是雙城先發派迪克（Chris Paddack）承擔。