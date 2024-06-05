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銳歐先發夢遭「瑞恩」攪局　艾璞樂近期將回歸輪值

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍隊今(5)日踢館富邦悍將的比賽原訂推出「請纓」先發的洋投銳歐掛帥主投，沒想到卻因為雨勢延賽，本季首場先發被「瑞恩(rain)」毀掉，而近期另一位洋投艾璞樂將回到一軍，龍隊主帥葉君璋透露，他確定會在最近的五連戰其中一戰先發登板。

龍隊洋投銳歐本季出賽26場，32.2局投球、拿下3勝1敗、10次中繼成功，防禦率僅1.10，是龍隊倚重的後援大將，但他在近期跟總教練葉君璋主動請纓先發，而葉總也成全他，原定安排今天的比賽讓他主投，卻因為下雨而打亂佈局，對於銳歐接下來的角色定位，葉總並沒把話說死，指出可能讓他順延一場先發，也可能讓他回到牛棚，會再跟投手教練討論。

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龍隊今天的比賽將順延到下週二(11)在同場地新莊棒球場展開，也使得球隊在明天休兵一天後，從本週五到下週二將迎來五連戰，葉總透露對先發投手來說，並沒什麼太大的狀況，對後援投手的負擔會比較重。

▲味全龍隊洋將艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

5月底下二軍的艾璞樂近期將能重回一軍，葉君璋坦承，今天的延賽確實有打亂艾璞樂的登板計畫，並透露他一定會在這五連戰當中的其中一戰登場，葉總坦言還不確定艾璞樂會替代哪位洋將，雖開玩笑指出，「換王維中的機率蠻高的！」不過也表示王維中近期表現不錯，有看到他的信心越來越好。

關鍵字： 味全龍銳歐艾璞樂中職

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