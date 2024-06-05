玉山盃／「普門殺手」林柏甫帶傷6局壓制　彰化縣2比1淘汰高雄市

▲玉山盃青棒賽彰化縣 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽A組敗部比賽，彰藝高中代表的彰化縣今天（5日）出戰以普門中學為主的高雄市，重演去年黑豹旗青棒賽擊敗普門戲碼，「普門殺手」林柏甫中繼6局失1分，陳修訢2局上關鍵安打攻進2分，以2比1贏球淘汰高雄市。

去年黑豹旗青棒賽彰藝高中用賴睿騏先發、林柏甫後援，以2比1勝普門中學，今天玉山盃比賽，再用賴睿騏與林柏甫的組合獲勝。

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賴睿騏先發1局被1支安打、1次三振、1次三振，無失分，2局下無人出局投出觸身球且以2比0領先時推出林柏甫，林柏甫6局被2支安打、1次三振、1次保送、4次觸身球，失1分，拿下勝投。

彰藝高中在2局上李士騰敲出安打，二出局一、三壘有人時，陳修訢打出右外野深遠二壘安打，送回2分；3局上單局打出4支安打，卻沒有得分。

高雄市除了5局下沒有上壘，其餘局數都有攻勢，3局下廖子耀觸身球，1出局後全永樂保送上壘、潘信安安打占滿壘，陳柏儒游擊滾地球送回1分。

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

林柏甫6局失1分的壓制是彰藝高中取勝關鍵，教練劉政儐表示，林柏甫是球隊的王牌投手，之前手肘受傷才剛好，球速還沒有恢復，球速在138公里到140公里之間，之前黑黑豹旗贏普門、大溪及南英都是靠他。

可以說是「普門殺手」的林柏甫表示，手肘拉傷剛好，加上比賽前下雨天滑到腰拉傷，腰很痛是靠意志力撐完比賽。今天出現4次觸身球，幾乎都是第1球，他表示，無關腰痛，是因變速球沒有控好。

陳修訢敲出關鍵安打，教練劉政儐表示，陳修訢以前是中心打者，因為狀況不好降到第7、8棒調整，昨天也是關鍵打安打。

對於2局上的勝利打點安打，陳修訢說：「教練跟我講放鬆，讓腦袋放空，球來就打出去，以為會出去（全壘打）。」他表示，自己容易想太多，心態要再調整。

▲玉山盃青棒賽彰化縣陳修訢 。（圖／中華棒協提供）