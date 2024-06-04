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玉山盃／國中到校外訓練　高一左投許丞郡球速增快、多練變速球

▲玉山盃彰化縣高一左投許丞郡。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃彰化縣高一左投許丞郡。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

國中時期一度因受傷而退步，彰化縣高一左投許丞郡透過在校外自主強化身體素質，球速及球技都穩定進步中，玉山盃4日繳出先發好投，主投6局封鎖台北市打線，拿下勝投。

許丞郡前4局壓制打線，5局上因隊友捕逸而掉1分，6局回穩完成先發任務，他主投6局，用102球，被敲4安打，有5次保送，奪1次三振，

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許丞郡透露，過去黑豹旗、木棒聯賽都出賽過，所以不會太緊張，玉山盃前的練習賽，變速球練起來，讓滾地球變多。總教練林健傑也讚賞他，這場比賽變速球發揮得效果不錯。

許丞郡從彰化縣東山國小畢業，選擇跨縣市就讀台中市的中山國中，去年再回到家鄉彰化縣念彰化藝中，他坦言，「國中很競爭，教練也給我很多機會，想了很多所以回來。國中時期因為受傷有點退步，從國三下學期開始在外面找教練訓練，讓身體變得更結實。」

升上高中後也保持自主訓練的習慣，球速因此增加從125公里增加至135公里，許丞郡的目標是150公里上。他最喜歡的職棒球隊是樂天桃猿，從Lamigo時期就很喜歡，最喜歡的投手則是富邦悍將曾峻岳，因為是中山國中的學長，而且球速很快。

關鍵字： 彰化縣高中生左投玉山盃自主訓練

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