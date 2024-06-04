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謝淑薇挺進法網混雙8強　首盤賞對手「貝果」僅花52分鐘過關

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇在法網女雙次輪爆冷出局，尋求衛冕失利，不過她與澳網混雙冠軍搭檔傑林斯基(Jan Zielinski)連過了兩關，今(4)日凌晨次輪對上俄羅斯薩姆索諾娃(Liudmila Samsonova)、義大利瓦瓦索里(Andrea Vavassori)，以6比0、6比3，僅花52分鐘就直落2橫掃晉級8強。

謝淑薇一度休戰長達18個月，直到去年4月才正式回歸賽場，復出後在法網、溫網、澳網都拍下女雙冠軍，締造10個月內從「沒排名到球后」的奇蹟。謝淑薇年初在澳網包辦混雙與女雙「雙冠」，寫下24年首見紀錄，個人累計8座大滿貫冠軍，其中4冠集中在去年復出後的9個月內，38歲的她再創生涯巔峰。

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▲▼台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基勇奪澳網混雙冠軍。（圖／CFP）

▲謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

謝淑薇此次攜手比利時老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)挑戰衛冕法網女雙冠軍，可惜次輪就爆冷出局，不過他與波蘭搭檔傑林斯基在混雙項目連過2關，名列大會第7種子的「台波聯軍」，次輪對上俄羅斯薩姆索諾娃、義大利瓦瓦索里，首盤就賞給對手「貝果(6比0)」，次盤又率先破發，雖然第3局遭回破，仍及時穩住陣腳，拉開4比1領先，最終就以6比3收下勝利。

謝淑薇與傑林斯基這一戰只花了52分鐘就以直落2橫掃晉級混雙最終8強，接下來將與「頭號種子」澳洲組合佩雷絲(Ellen Perez)、伊布登(Mathew Ebden)爭搶4強門票。

謝淑薇在2009、2010、2011、2013和2023年的法網都曾參加混雙項目，4度止步16強，今年首度挺進8強。

關鍵字： 法網謝淑薇混雙傑林斯基

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