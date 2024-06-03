12強中華隊選80人　總教練曾豪駒：不想漏掉優秀球員

▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天選出80人大名單，總教練曾豪駒指出，不想漏掉優秀球員，因此拉長選手觀察期再去決選。而曾豪駒將在7月底赴美國觀看旅外球員。

12強中華隊今天召開選訓會議，曾豪駒提出80人大名單獲得全數通過，其中國內有68人、旅外球員12人，而國內球員中非中職的有2人。此外，80人大名單中有37位投手、8位捕手、22位內野手、13位外野手。

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為什麼決定選80人大名單，曾豪駒表示，開季到目前，希望有多一點時間觀察選手，再把最好陣容設定出來，有很多好手，選前都很困擾。

曾豪駒表示，選手都有他們的特性，不想要漏掉優秀選手，名單中有具備國手經驗的選手，也有新堀起的新秀，都是資料庫之一，拉長觀察大名單再做最後決選。

中華職棒秘書長楊清瓏則說明，去年經典賽中華隊失利之後，中職會長蔡其昌提出棒球精進計畫，80人大名單是精進計畫的一部分，不斷去追蹤了解所有選手近況，數據在掌握中，隨時進一步調整。

此外，曾豪駒將與統籌教練陳瑞昌在7月底出發到美國，針對旅外球員進行了解，陳瑞昌同時也是情蒐小組的統籌，情蒐小組會把旅外選手數據提供給曾豪駒參考。