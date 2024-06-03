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玉山盃／曾偉喆、林鉑濬聯手完封高雄市　新北市再一勝進四強

▲玉山盃新北市曾偉喆。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃新北市曾偉喆。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽3日A組勝部賽事，新北市與高雄市交手，曾偉喆先發好投，林鉑濬後援飆速，聯手以3比0完封對手，下一戰再搶勝就晉級四強。

新北市首局就發揮火力，面對高雄市先發投手朱育明有備而來，劉承佑獲得保送，葉弘仁執行短打推進，林鉑濬適時安打先馳得點，隨後發動盜壘，利用捕手傳球失誤再下一城，取得2比0領先。

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獲得打線援護的曾偉喆先發登板，前兩局都演出3上3下，3局下度過三壘有跑者危機，完成5局先發任務轉任野手。6局上陳睦衡掃出安打，利用高一外野手方紹齊代打建功，掃出二壘安打，新北市再進帳保險分。林鉑濬6局下接替登板，150公里速球連發，未被敲安打，奪3次三振，無失分，守住勝利。

新北市總教練鄭志強表示，「這兩天有給球員看高雄市投手朱育明、馬承恩的影片，設定他們的球路，雖然第一局就拿到兩分，但後續打者沒有發揮，也提醒球員這不是好的現象，畢竟之後會遇到更強的對手。」

曾偉喆主投5局，用63球，僅被敲1安打，奪4次三振，拿下勝投。鄭志強透露，「過去他投到50球會有球速下降的情況，今天觀察他控制力有所成長，對日後調度有幫助，觀察對方第一顆球會積極揮棒，所以不會浪費太多球數，對我們幫助很大。」

▲▼玉山盃新北市曾偉喆、林鉑濬、方紹齊。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃新北市林鉑濬。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 青棒玉山盃新北市曾偉喆林鉑濬

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