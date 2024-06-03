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戴資穎穩居世界第4！擴大領先山口茜　安洗瑩隔84天封后信心大增

記者游郁香／綜合報導

據《Statminton》公布的最新世界排名，上周退出超級750系列新加坡公開賽的台灣一姐戴資穎，以92221分穩居第4，排在她後面的日本一姐山口茜因新加坡賽止步8強，積分暴跌了2750分，小戴與山口茜的差距擴大到5614分；球后安洗瑩則相隔84天再度封后，讓她信心大增。

小戴上周在新加坡賽開打前夕，因考量膝傷恢復狀況而退賽，她本周積分仍為92221分，名列世界第4，第5的日本名將山口茜近況不甚理想，新加坡賽8強就遇上中國一姐陳雨菲，兩局合計僅拿20分遭直落2淘汰，減去去年新加坡賽亞軍積分後，她本周的積分從89357分跌到86607分。

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

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▲台灣一姐戴資穎。（圖／VCG）

小戴目前與山口茜的積分差距擴大到5614分，巴黎奧運種子序採計到7月9日那一周的世界排名，本周超級1000系列印尼公開賽的成績也將列入計算。若小戴能如期出賽，首輪將對上世界第34的馬來西亞女將吳堇溦，挑戰個人賽史第4冠。

值得一提的是，自去年亞運帶傷硬拚奪金後，就受到傷勢困擾的世界球后安洗瑩，昨(2)日在新加坡賽女單決賽以總局數2比1拍落勁敵陳雨菲，完成2連霸，這是她自3月10日在法國公開賽奪冠後，相隔84天的首冠，也是本季第3冠。

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／VCG）

目標直指奧運金牌的安洗瑩興奮表示，「能在奧運前的兩個月打出自己的比賽並贏得冠軍，這次經驗對巴黎奧運的備戰來說非常重要，尤其是在提升自信方面。」

安洗瑩本季受傷病纏身，狀態明顯不如去年神勇，因而遭受不少質疑，她坦言壓力很大，還好有教練團和訓練師陪她度過低潮，她目前以111417分穩居女單第1的寶座，第2是陳雨菲的104282分，第3為西班牙馬琳的93736分。

▲▼南韓球后安洗瑩。（圖／CFP）

▲南韓球后安洗瑩。（圖／CFP）

關鍵字： 羽球戴資穎安洗瑩山口茜陳雨菲

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