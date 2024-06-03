玉山盃／統一獅球衣加持　台南市延長賽1比0險勝桃園市

▲台南市。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽3日B組勝部賽事，台南市與「衛冕軍」桃園市激戰到延長賽，台南市運用強迫取分戰術攻下致勝分，後援投手秦琮恩連續3局壓制桃園市打線，最終以1比0獲勝。

雙方前6局形成投手戰，桃園市先發投手邱立璿主投5局，被敲3安打，奪5次三振，有2次保送無失分，台南市先發投手沈品辰投5局，被敲4安打，也無失分。

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兩隊不約而同在第6局換投，桃園市吳祉恩及台南市秦琮恩連2局演出3上3下，來到延長賽突破僵局制決勝負，先攻的台南市由代打林鴻叡執行短打，攻佔二、三壘，輪回首棒呂泳鋐也執行短打戰術，強迫取分成功拿下1分。

桃園市8局下進攻，同樣先以短打戰術，攻佔二、三壘，這時秦琮恩面對桃園市前3棒，先飆三振，再投保送形成滿壘，面對第3棒張趙紘，讓他敲出中外野飛球，守住勝利。

秦琮恩後援3局，僅被敲1安打，無失分功不可沒，兩任投手都壓制桃園市強大火力。台南市總教練邱書煌表示，「賽前有針對平鎮打擊習性做研究，壘上有人時配球仰賴教練。沒想到秦琮恩可以投這麼好，第一次面對高強度比賽，投到延長賽其實有點緊張，有喊暫停鼓勵他享受比賽。」

秦琮恩來自白河工商，台南市聯隊選拔過程中，曾使用運科儀器測量數據，邱書煌透露，「他直球品質很好，滑球也不錯，有職棒的水準，有觀察到對方對他的直球打不好。」

延長賽8局上執行強迫取分戰術成為致勝關鍵，邱書煌指出，「平鎮的投手也不好打，守備很穩定，打穿防線機會不高，所以才會採取戰術。」這次台南市特別複製統一獅復古月球衣出征玉山盃，連兩戰都贏球，而且擊敗強大的勁敵桃園市，是否有加持效果？邱書煌笑言，「有有有！我們這批球員從新北U18、U18東岸聯盟都培養很好的默契，相信球員，讓他們盡情表現，輸了教練會負責。」

▲台南市秦琮恩。（圖／中華棒協提供）