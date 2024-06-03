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「握3首輪籤」湖人不組3巨頭了？　洛城媒體：恐只會升級配角

▲▼湖人記者布哈報導，湖人頭號引援目標從楊恩變成米歇爾。（圖／翻攝自X／Lakers Daily）

▲湖人記者布哈之前報導，湖人頭號引援目標從楊恩變成米歇爾。（圖／翻攝自X／Lakers Daily）

記者游郁香／綜合報導

由於鵜鶘放棄使用湖人今年首輪第17順位選秀權，洛城今夏將有3枚可交易的首輪籤，外界很好奇他們將網羅哪位球星擔任陣中的第3巨頭。不過隨隊記者布哈(Jovan Buha)分析，洛城更傾向於「升級」輔助陣容，他直言要交易來一位明星球員是很困難的事，今夏有不少競爭對手，還有很多不確定因素。

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湖人本季止步季後賽次輪，連2年栽在金塊手上，光靠高齡39歲的詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)這對雙巨頭，已難在多支強權崛起的西區殺出一條血路，洛城總管佩林卡(Rob Pelinka)曾在今年季中交易截止後，暗示球隊6、7月將進行「重大交易」。

洛城傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)直言，湖人必須補強陣容，否則就算聘請「世界最厲害」的主帥也贏不了，「西區的陣容太深厚了，你想想獨行俠、灰狼還有金塊，我們現在贏不了他們，雷霆也將在未來很長一段時間內保持實力，西區的競爭非常激烈。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯；金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人連2年季後賽栽在金塊手上。（圖／達志影像／美聯社）

湖人今夏將有3枚可交易的首輪籤，分別是今年的第17順位以及2029、2031年首輪選秀權。《The Athletic》的湖人記者布哈分析，洛城不會一次「梭哈」全部的首輪籤，頂多使用2個，儘管他先前曾點名騎士頭牌「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)是紫金大軍的頭號補強目標，但他近日在節目上表示，「我覺得他們更傾向於升級輔助陣容，而不是3巨頭模式。」

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士後場組合米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

布哈也給出原因，「首先，要交易得到一位球星很難，這個休賽季將會有很多競爭者。如果一位球星願意提出交易申請，並表明只想去湖人，或將清單縮短到湖人有能力與其中的球隊競爭的範圍，那湖人有可能得到這樣的球星。」

「但現在有很多不確定因素，我們不知道哪位在克里夫蘭的球星將成為可交易的對象？我們不知道哪位亞特蘭大明星後衛會被擺上交易檯面？我們也不知道是否還有其他球星能被交易？是否有機會得到布魯克林的布里吉斯(Mikal Bridges) ？」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯戴維斯魔術強森

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