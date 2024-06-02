T1進步獎入圍名單出爐　戰神林秉聖等3主力、特攻謝亞軒角逐

▲T1聯盟2023-24賽季年度進步獎入圍名單。（圖／T1聯盟提供）

記者游郁香／綜合報導

T1聯盟2023-24賽季年度進步獎入圍名單揭曉，由臺北戰神林秉聖、曹薰襄、陳文宏與新北中信特攻謝亞軒共同競逐此殊榮。這4位優秀的後場球員將於6月12日的頒獎典禮上，共同爭奪年度大獎獎盃。

臺北戰神成軍首年就挺進總冠軍賽，本土球員相互砥礪，激發出自身的無限可能，林秉聖的整體命中率從上季的33.7%提升至本季的43.4%，場均15.4分、4.3籃板、2.6抄截，顯示出他的潛力無窮，仍在成長茁壯中。

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▲戰神林秉聖。（圖／T1聯盟提供）

曹薰襄在今年多以先發出賽，三分命中率上升至37.3%，場均繳出9.8分、2.8籃板、4.5助攻的成績單。陳文宏雖然數據上不是特別亮眼，但他在防守端的積極表現受到了主播球評的大力讚許，場均三分命中率37%外加3籃板，數據大幅提升。

▲新北中信特攻謝亞軒（左）。（圖／T1聯盟提供）

新北中信特攻謝亞軒在球隊本季面臨傷兵潮，主控缺陣下，他扛起了控球責任。他整季28場全勤出賽，平均34分鐘的上場時間內，貢獻11.1分、4籃板、4.2助攻、1.8抄截，除得分外其他數據都更上一層樓。現在的謝亞軒不只是優質射手，他的傳球、跑位意識也不容忽視。

年度進步獎的資格為上季已經參加T1聯盟賽事的球員，且本季例行賽出賽場次達17場的各隊球員。獎項將於6月12日的頒獎典禮正式揭曉，球迷可於當天下午3點一起鎖定官方YouTube頻道，共同為進步獎得主歡呼。