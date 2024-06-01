玉山盃／苗栗女將出賽史上首次　翁麗雅難忘王念好場外轟：像子彈一樣

▲玉山盃青棒賽苗栗縣女選手翁麗雅 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽苗栗縣今天以0比8輸給台北市，遭到淘汰，這一次苗栗縣有女總教練梁逸姗將帶隊出征，女選手有翁麗雅和駱姵如出賽，都是史上第一次。翁麗雅去年在木棒聯賽被王念好打出界外全壘打，如今還是印象深刻，「像子彈一樣」。

本屆玉山盃青棒賽苗栗縣由中興商工棒球隊單一球隊代表。女教頭梁逸姗帶隊出征，陣中兩位女將翁麗雅和駱姵如是最大「嬌點」，成為玉山盃冠名後，史上首次登場的女教頭與女選手。

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高二翁麗雅和高一駱姵如在首戰對嘉義縣、今天出戰台北市場有出賽，總教練梁逸姗表示，她們二人都是從國小開始打球，翁麗雅小學打棒球、國中打壘球，駱姵如小學及國中都是打女壘。

梁逸姗表示，二人的練習量不輸男生，而且都跟得上，翁麗雅的重訓幾乎是跟著男生一起做，不想輸給男生。

翁麗雅表示，「目前啞鈴可以舉到 12.5公斤，男生最重可以到25公斤，想要追上他們，因為我跑很慢。」小高一駱姵如說，「目前7.5公斤是緊繃。」

▲玉山盃青棒賽苗栗縣女選手駱姵如 。（圖／中華棒協提供）

今天翁麗雅先發守一壘，第一次打擊時被一顆變化球嚇到，「教練要我抓直球打，看到變化球掉下來，有一點嚇到，因為對手對我通常投直球居多，」她表示，第一次打玉山盃比賽，跟打木聯及黑豹旗不一樣，玉山盃各縣市都是組聯隊。

翁麗雅也可以當投手，但玉山盃打者擊球很強，所以沒有登板，她去年在木聯對戰北科附工當過投手，被打出去的球嚇到，她說，「像子彈一樣。」

她記得去年對戰過王念好（現是富邦悍將球員），「被王念好打得超遠的球，直接打出牆外，但是一顆界外球，」翁麗雅表示，「不錯回憶，是我對決過力量最大的球員。」最後翁麗雅保送王念好，因為丟不進去了。

現在翁麗雅有在打女棒，未來想要當女棒國手，透露接棒未來女子棒球隊教練有找她，她表示，自己目前實力還沒有到那麼強。

駱姵如上來打2次都被三振，今天都時速140公里以上速球三振，「嚇到了，今天的球更快」，她表示，未來想當防護員。