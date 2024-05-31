玉山盃／潘書緯幸運再見安打　高雄市驚險逆轉勝教頭坦言要檢討

▲玉山盃高雄市潘書緯再見安打。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽A組預賽，高雄市關鍵7局下由潘書緯敲再見安打，以3比2氣走嘉義縣。

雙方前3局戰成1比1平手。嘉義縣4局下進攻，王崎家、廖冠鈞安打，黃冠誠一壘界外飛球，壘上跑者推進，邱楊豐益適時安打超前1分

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落後1分的高雄市在7局下由柯皓鈞突襲短打上壘，潘信安選到保送，隨後利用短打將跑者推進到二、三壘，張育豪故意保送，林劭倫敲滾地球，嘉義縣成功阻擋本壘得分。下一棒潘書緯把握機會，掃出內野不規則彈跳安打，向對手說再見。

高雄市此戰派出王韻翔先發，投3局失1分，陳勇志中繼3局，被敲5支安打，失1分，莊偉晟後援1局無失分奪勝投。

高雄市總教練洪榮宏表示，「第一場比賽打擊表現不佳，打者節奏受到對手擾亂，攻擊不確實。陳勇志臨時登板，也沒有進入比賽狀況，這都是需要再檢討的地方，棒次出現斷層，下一場比賽會有所調整。」

前3打席敲飛球，潘書緯最後一局建功，他則說，「第三個打席之前，教練就有嚴厲地提醒我，還是沒打好，最後一打席讓自己放輕鬆，確實擊球。打出去馬上決定全力衝，只要上壘就有機會，結果彈起來，運氣好。」

過去也曾有過多次再見安打，潘書緯透露U18東岸聯盟也曾以再見安打建功，是否自帶英雄命？他謙稱，「剛好在那樣的情況下可以把握住，沒有讓大家失望。」