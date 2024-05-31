玉山盃／U18曾偉喆再見安打當英雄　新北市首戰驚險過關

▲玉山盃新北市曾偉喆。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽31日A組預賽，新北市與台北市打得難分難捨，靠著延長賽8局下曾偉喆再見安打當英雄，新北市以3比2獲勝，首戰驚險過關。

新北市面對台北市先發投手林佾葳，打線陷入麻煩，只有2局下靠曾偉喆安打開路攻下1分，總教練鄭志強表示，「他的控球不錯，且有一顆指叉球，讓節奏亂掉，提醒打者1好球後別再被指叉球引誘。」

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台北市3局上展開反攻，高均騰適時安打追平為1比1，6局上面對新北市第三任投手林鉑濬，用內野安打突破，楊智淵、高誠祥連續敲出安打超前為2比1。

關鍵7局下，剛掉分的林鉑濬用打擊反擊，率先敲出安打，古定玄也補上安打，李安家選到保送形成滿壘，蔡琞傑執行強迫取分攻下追平分，雙方2比2平手。

比賽進入延長賽8局突破僵局制，新北市後援投手陳睦衡策動雙殺順利解危，8局下陳睦衡獲得故意保送，下一棒曾偉喆把握機會，掃出再見安打建功。

新北市首戰打擊比較不順，鄭志強指出，「近期北部天氣不穩定也有些微影響，日前安排練習賽沒打成，但這不能當藉口，還是提醒球員要趕快把比賽感覺調整起來。」

曾偉喆全場2安打，貢獻1打點、1得分表現很關鍵，談到再見安打時，他透露，相信自己可以打回來，對決重慶國中學弟許承恩，以前就跟他交情好，第一次投打對決就敲出再見安打，運氣比較好。

經過去年U18世界盃洗禮後，曾偉喆心態成長不少，本屆玉山盃扛第四棒還必須擔負後援投球任務，他透露，「跟在母隊角色一樣，用一樣的心態調整，去年有（林）盛恩、（林）佳緯帶領我們，今年換我們帶學弟一起拚。」對於畢業後動向，曾偉喆說，「會等玉山盃打完後決定。」

新北市先發左投陳霆豪主投2.2局，奪4次三振，失1分；蕭齊中繼2.1局無失分；林鉑濬中繼1局掉1分，陳睦衡後援2局，未被敲出安打，無失分拿下勝投。