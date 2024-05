獨行俠複製勇士封王劇本？總決賽4看點曝　厄文碰「有仇」綠衫軍

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠前3輪季後賽拿下12勝5敗,挺進苦等13年的總冠軍賽,屢次化身「關鍵先生」的8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)將爭取個人第2冠,對手是他曾給予留隊承諾,最後卻撕破臉「分手」的塞爾提克,對此他僅表示,「波士頓是我們邁向目標路上的阻礙。」

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

厄文在西區冠軍賽G5暴砍36分、5助攻和4籃板,沒有發生任何失誤,單場正負值+17,幫助獨行俠關門,他也在時隔7年後重返總冠軍賽。他開心表示,「身為一個孩子,這就是你的夢想;能夠進入總決賽,並有機會與最優秀的球員對戰,全世界都在看著。」

"Back to The Finals." pic.twitter.com/DeJDk9HFv6

現在擋在厄文與獨行俠前面的,是力拚隊史第18冠的東區老牌勁旅塞爾提克,綠衫軍前一次奪冠已是16年前。值得一提的是,厄文曾在2017年至2019年期間效力塞爾提克,他曾在2萬名波士頓球迷面前承諾將續約,但9個月後他就攜手杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網。

NBA是一門生意,球員的承諾未必能實現,球星來來去去也是常態,但厄文轉隊後回到TD花園多次槓上前東家的球迷,他向綠衫軍球迷比中指,還故意踩踏塞爾提克隊徽,讓波士頓人恨得牙癢癢。不過在事過境遷後,綠衫軍成長為一支東區強權,厄文也在獨行俠反轉了形象。

雙方在總冠軍賽狹路相逢,讓NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)直呼,這幾乎是電影劇情。

▼NBA總冠軍賽4大看點。(圖/記者游郁香製)

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)列出今年總冠軍賽的4大看點,包括綠軍雙槍坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)或唐西奇(Luka Doncic)將贏得生涯首冠;厄文力拚生涯第2冠;曾搭檔唐西奇的長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)與厄文都將對決前東家;奇德(Jason Kidd)以獨行俠球員與主帥身分爭冠,他2011年曾以球員身分替達拉斯帶來隊史首冠。

Couldn’t write a better script than this. pic.twitter.com/77lspllWfn