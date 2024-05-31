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獨行俠複製勇士封王劇本？總決賽4看點曝　厄文碰「有仇」綠衫軍

▲▼獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠前3輪季後賽拿下12勝5敗，挺進苦等13年的總冠軍賽，屢次化身「關鍵先生」的8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)將爭取個人第2冠，對手是他曾給予留隊承諾，最後卻撕破臉「分手」的塞爾提克，對此他僅表示，「波士頓是我們邁向目標路上的阻礙。」

▲▼獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

厄文在西區冠軍賽G5暴砍36分、5助攻和4籃板，沒有發生任何失誤，單場正負值+17，幫助獨行俠關門，他也在時隔7年後重返總冠軍賽。他開心表示，「身為一個孩子，這就是你的夢想；能夠進入總決賽，並有機會與最優秀的球員對戰，全世界都在看著。」

現在擋在厄文與獨行俠前面的，是力拚隊史第18冠的東區老牌勁旅塞爾提克，綠衫軍前一次奪冠已是16年前。值得一提的是，厄文曾在2017年至2019年期間效力塞爾提克，他曾在2萬名波士頓球迷面前承諾將續約，但9個月後他就攜手杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網。

NBA是一門生意，球員的承諾未必能實現，球星來來去去也是常態，但厄文轉隊後回到TD花園多次槓上前東家的球迷，他向綠衫軍球迷比中指，還故意踩踏塞爾提克隊徽，讓波士頓人恨得牙癢癢。不過在事過境遷後，綠衫軍成長為一支東區強權，厄文也在獨行俠反轉了形象。

雙方在總冠軍賽狹路相逢，讓NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)直呼，這幾乎是電影劇情。

▼NBA總冠軍賽4大看點。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA總冠軍賽4大看點。（圖／記者游郁香製）

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)列出今年總冠軍賽的4大看點，包括綠軍雙槍坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)或唐西奇(Luka Doncic)將贏得生涯首冠；厄文力拚生涯第2冠；曾搭檔唐西奇的長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)與厄文都將對決前東家；奇德(Jason Kidd)以獨行俠球員與主帥身分爭冠，他2011年曾以球員身分替達拉斯帶來隊史首冠。

值得一提的是，獨行俠正在複製勇士2年前封王的劇本，他們上季故意擺爛，以38勝44敗無緣季後賽，本季一舉殺入總決賽；勇士2022年奪冠的前一季，也是以39勝33敗錯過季後賽，2022年的總冠賽在不被看好之下，以4勝2敗擊敗塞爾提克捧起歐布萊恩金盃。

▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA獨行俠厄文塞爾提克

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