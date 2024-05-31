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WTT重慶冠軍賽　林昀儒橫掃加拿大好手晉16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

文／中央社

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT重慶冠軍賽男單首輪登場，僅花不到24分鐘，以3比0橫掃加拿大籍好手李元璋，16強則有機會對決日本一哥張本智和。

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，總獎金80萬美元（約新台幣2618萬元），規模僅次於奧運、世錦賽、大滿貫賽，賽事僅設單打，男、女各有32名好手參賽，冠軍可獲得1000分積分。

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世界排名第7林昀儒首輪迎戰21歲加拿大好手李元璋，對手不僅是今年泛美盃男單冠軍，今年夏天還將代表加拿大參加巴黎奧運。

雙方初次交手，林昀儒以4比0開局，儘管一度被對手追至只差1分，林昀儒隨後站穩腳步，以11比6先聲奪人。 林昀儒次局浪費4比1領先優勢，遭對手扳平，所幸經驗豐富的林昀儒很快重新掌控節奏，並在7比6領先時，趁著對手自亂陣腳連得4分，以11比6再下一城。

林昀儒第3局也未給對手太多機會，在2比2平手時，拉出一波6比0強攻，以11比5收下勝利。 林昀儒闖進16強後，接下來將迎戰日本一哥張本智和、埃及選手艾薩爾（Omar Assar）之間的贏家。

台灣這次共有3名好手參賽，除了林昀儒外，高承睿稍後將出戰韓國選手，至於台灣一姐鄭怡靜昨天首戰出師不利，敗給日本小將張本美和。

關鍵字： 桌球林昀儒

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