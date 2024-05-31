開會注重細節、氛圍！　林多鐵支表現助大都會止敗

Francisco Lindor has a nine-game hitting streak and is batting .342/.357/.605 over that stretch.



Much of his success has occurred since adopting "My Girl" as his walk-up music this homestand. pic.twitter.com/CcGXEQUBzq — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) May 31, 2024

▲大都會明星球員林多（Francisco Lindor）繳出「鐵支」表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會近11戰9敗，近況相當低迷，這也讓他們昨天輸球後召開球員會議，明星球員林多（Francisco Lindor）今天（31日）也以「鐵支」表現回應，終場以3比2擊敗響尾蛇，終止近期3連敗。

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林多本場比賽表現出色，單場4支安打追平本季最高，並且貢獻2分打點，同時將連續安打紀錄延長至9場，林多對此表示，「為球隊勝利做出貢獻的感覺很好。」

林多也希望球員們能像這場比賽一樣更關注細節，並在整個賽季中保持積極的氛圍，「我們必須專注於過程，並且有贏球的緊迫感。每天的氛圍是最重要的，你必須樂觀、積極，必須有著積極向上的心態，以充滿活力和激情的方式打球。」

賽前林多打擊率僅0.211，並在得點圈有人的情況下52打數中10支安打，打擊率0.192，但在過程中，他始終保持樂觀，「我並沒有那麼糟糕，也不像今天所展示的那麼好。」林多表示，「今天4支4，代表我有個好日子，但我並沒有那麼好，我會再經歷起伏，我只是明白高峰會來，低谷也會來，我會努力保持，成為最佳狀態的自己。」

大都會強打馬丁尼斯（J.D. Martinez）在8局下2比2平手時，敲出一發超前全壘打，也是他職業生涯中第14次在第8局以後打出超前全壘打。馬丁尼斯表示，「能夠擊中一個好球感覺很好，這是巨大的。」

J.D. Martinez gives one a ride! ????



The @Mets lead in the 8th. pic.twitter.com/T5evMb9AwD — MLB (@MLB) May 31, 2024

談到前一場的球員會議，馬丁尼斯認為這是他在大聯盟中經歷過最好的，「我們在會議後感到自信，這是一個健康的會議。這只是讓大家有氣氛，提升互動的方式。我們在比賽末段時常陷入掙扎，這些是你可以快速扭轉的事情，我們並不是每晚都輸球，但我們整年都在比賽，藉這個機會讓每個人都能說出心裡話。」

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）今天先發登板只投6球，就因為腿部不適退場，留下被敲1安、沒有解決任何人的成績，也讓響尾蛇本場只能啟動車輪戰。賽後響尾蛇宣布，賈倫的傷勢為右腿筋拉傷。