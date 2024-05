開會注重細節、氛圍！　林多鐵支表現助大都會止敗

Francisco Lindor has a nine-game hitting streak and is batting .342/.357/.605 over that stretch.



實習記者李立祥/綜合報導

大都會近11戰9敗,近況相當低迷,這也讓他們昨天輸球後召開球員會議,明星球員林多(Francisco Lindor)今天(31日)也以「鐵支」表現回應,終場以3比2擊敗響尾蛇,終止近期3連敗。

林多本場比賽表現出色,單場4支安打追平本季最高,並且貢獻2分打點,同時將連續安打紀錄延長至9場,林多對此表示,「為球隊勝利做出貢獻的感覺很好。」

林多也希望球員們能像這場比賽一樣更關注細節,並在整個賽季中保持積極的氛圍,「我們必須專注於過程,並且有贏球的緊迫感。每天的氛圍是最重要的,你必須樂觀、積極,必須有著積極向上的心態,以充滿活力和激情的方式打球。」

賽前林多打擊率僅0.211,並在得點圈有人的情況下52打數中10支安打,打擊率0.192,但在過程中,他始終保持樂觀,「我並沒有那麼糟糕,也不像今天所展示的那麼好。」林多表示,「今天4支4,代表我有個好日子,但我並沒有那麼好,我會再經歷起伏,我只是明白高峰會來,低谷也會來,我會努力保持,成為最佳狀態的自己。」

大都會強打馬丁尼斯(J.D. Martinez)在8局下2比2平手時,敲出一發超前全壘打,也是他職業生涯中第14次在第8局以後打出超前全壘打。馬丁尼斯表示,「能夠擊中一個好球感覺很好,這是巨大的。」

談到前一場的球員會議,馬丁尼斯認為這是他在大聯盟中經歷過最好的,「我們在會議後感到自信,這是一個健康的會議。這只是讓大家有氣氛,提升互動的方式。我們在比賽末段時常陷入掙扎,這些是你可以快速扭轉的事情,我們並不是每晚都輸球,但我們整年都在比賽,藉這個機會讓每個人都能說出心裡話。」

響尾蛇王牌投手賈倫(Zac Gallen)今天先發登板只投6球,就因為腿部不適退場,留下被敲1安、沒有解決任何人的成績,也讓響尾蛇本場只能啟動車輪戰。賽後響尾蛇宣布,賈倫的傷勢為右腿筋拉傷。