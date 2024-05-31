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賈吉敲第18轟並列全聯盟榜首　洋基8比3痛宰天使奪勝

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（31日）客場進行與天使三連戰的最後一場比賽，條紋軍團靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）在4局上半轟出一發超前轟逆轉比分，7局時更是一口氣安打串聯攻下5分大局就此奠定勝基，終場就以8比3擊敗天使，以2勝1敗之姿收下系列賽勝利。

天使2局下靠著奧霍普（Logan O'Hoppe）的陽春砲幫助球隊先馳得點取得領先，客隊洋基馬上在4局上還以顏色，隊長賈吉相中一顆82英里失投的Sweeper，一棒將球打出左外野大牆，藉由這發兩分砲，洋基在6局結束後保持2比1領先。

7局上，洋基發動攻勢，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與沃爾普（Anthony Volpe）先是在滿壘的時候選到保送各擠回一分，隨後索托（Juan Soto）擊出清壘的三壘安打，一舉送回壘上三名打者回來得分，條紋大軍瞬間將領先優勢擴大至7比1，即使下個半局天使追回兩分也無濟於事，終場洋基就以8比3在客場收下系列賽勝利。

洋基今天先發右投羅丹（Carlos Rodon）主投六局被敲3支安打，送出5次三振責失3分，在隊友打擊掩護下順利奪得本季第7勝（2敗），本場比賽敗投則是由天使先發桑多瓦爾（Patrick Sandoval）承擔，這是他本季第8敗（2勝）。

「擊出全壘打讓我們領先，這就是我們要的，尤其是羅丹，他的處理方式（三振）會支撐著我們，我對勝利感到高興」，賈吉賽後說道。

洋基主帥布恩（Aaron Boone）也對子弟兵讚譽有加，「只是一個特殊的球員，做著特殊的事情。我認為我們需要補充能量，法官的全壘打讓我們繼續前進，然後羅丹給我們帶來了另一個強勁的開局，這很重要。」

關鍵字： 紐約洋基MLB賈吉

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