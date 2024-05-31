玉山盃／左投林易霆投入選秀　偶像是徐若熙因為有同樣經歷

▲玉山盃台南市左投林易霆。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

台南海事高三左投林易霆參加玉山盃，他在30日擔任台南市首戰先發投手，今年畢業的他有意參加選秀，若能獲得青睞將首位台南海事應屆畢業生闖中職的球員。

從國中時期就看到林易霆潛力，田家銘指出，「其實他國中時期才122公里，國三暑假提升至135公里，升高中不到半年就達到140公里。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林易霆高三時期的均速越來越好，落在140公里以上，練習時最快球速145公里，母隊總教練田家銘表示，「他握有滑球、變速球不錯，對右打也有一定的壓制力。」台南市選拔球員時，曾利用運科測量，轉速達到2200轉，但他最大考驗是控球，他開賽連投3保送，教練團喊暫停後，再演出連5次三振。

林易霆去年曾經歷骨刺手術，復健期間藉機透過體能重訓提升身體素質，田家銘指出，「去年12月邀請賽就已經回到140公里，體格變壯後，造就他均速提升且穩定，他還有機會提升球速，因為還沒找到放球點。」

受到教練鼓勵後，林易霆決定參加選秀，他坦言，「高三在力量與球的掌控都有進步，對直球最有自信。」他的偶像是味全龍強投徐若熙，「因為他也在17歲動清骨刺的手術，開刀的時候有點氣餒，看他能這麼順利的恢復也鼓勵到我。他投球的流暢度和控球，很需要去學習，控球也是目前最想改善的部分。」