俄17歲「天才少女」創驚奇！　扳倒前球后闖法網第三輪

▲安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

俄羅斯17歲「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）今天（31日）出戰法網女單次輪，鏖戰2小時31分後，安德烈耶娃以6比3、3比6、7比5成功扳倒前世界球后、排名第21的白俄羅斯名將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）晉級32強，連續第二年獲得法網第三輪的參賽資格。

Big time tennis from the teen



17-year-old Mirra Andreeva defeats Azarenka 6-3, 3-6, 7-5 to conclude a late night in Paris#RolandGarros pic.twitter.com/gxBZQhA4Xo [廣告]請繼續往下閱讀... May 30, 2024

前兩盤比賽雙方都展現頑強鬥志，在盤中各掌握一次關鍵破發，兩人以6比3各拿一盤。決勝第三盤中阿莎蓮卡在4比5落後、面對安德烈耶娃的發球勝賽局時把握機會，破發成功追至5比5。

然而，安德烈耶娃不急不慌，用一記反拍致勝球再次破發得手，取得6比5領先，在第二次發球勝賽局中，安德烈耶娃以40比0拿下三個賽末點，但阿莎蓮卡拒絕認輸，連拿三分扳至40比40，隨後安德烈耶娃在阿莎蓮卡發生接發球失誤後，成功掌握第四個賽末點，終場就以6比3、3比6、7比5收下比賽，晉級32強。

作為2023年的WTA最佳新人，安德烈耶娃擊敗阿莎蓮卡後，本賽季已經取得了5場對戰世界排名前25的勝利，也是近6場的第3勝，一個月前安德烈耶娃還在馬德里擊敗捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）以及義大利好手保莉妮（Jasmine Paolini），直到八強才敗給白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

Mirra Andreeva's Grand Slam career so far:



5 main draw appearances

4 times in the third round



She turned 17 last month! pic.twitter.com/V2NBOwbGh5 — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 30, 2024

安德烈耶娃在2022年轉職業，目前還沒有拿過任何冠軍，不過她在4大賽勝場都已經開胡了，32強對手將是美國好手絲登（Peyton Stearns），兩人唯一一次交手是今年杜拜錦標賽，當時絲登以6比2、2比6、6比1獲勝。