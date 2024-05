俄17歲「天才少女」創驚奇！　扳倒前球后闖法網第三輪

▲安德烈耶娃(Mirra Andreeva)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

俄羅斯17歲「天才少女」安德烈耶娃(Mirra Andreeva)今天(31日)出戰法網女單次輪,鏖戰2小時31分後,安德烈耶娃以6比3、3比6、7比5成功扳倒前世界球后、排名第21的白俄羅斯名將阿莎蓮卡(Victoria Azarenka)晉級32強,連續第二年獲得法網第三輪的參賽資格。

Big time tennis from the teen 17-year-old Mirra Andreeva defeats Azarenka 6-3, 3-6, 7-5 to conclude a late night in Paris #RolandGarros pic.twitter.com/gxBZQhA4Xo

前兩盤比賽雙方都展現頑強鬥志,在盤中各掌握一次關鍵破發,兩人以6比3各拿一盤。決勝第三盤中阿莎蓮卡在4比5落後、面對安德烈耶娃的發球勝賽局時把握機會,破發成功追至5比5。

然而,安德烈耶娃不急不慌,用一記反拍致勝球再次破發得手,取得6比5領先,在第二次發球勝賽局中,安德烈耶娃以40比0拿下三個賽末點,但阿莎蓮卡拒絕認輸,連拿三分扳至40比40,隨後安德烈耶娃在阿莎蓮卡發生接發球失誤後,成功掌握第四個賽末點,終場就以6比3、3比6、7比5收下比賽,晉級32強。

作為2023年的WTA最佳新人,安德烈耶娃擊敗阿莎蓮卡後,本賽季已經取得了5場對戰世界排名前25的勝利,也是近6場的第3勝,一個月前安德烈耶娃還在馬德里擊敗捷克名將萬卓索娃(Marketa Vondrousova)以及義大利好手保莉妮(Jasmine Paolini),直到八強才敗給白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。

Mirra Andreeva's Grand Slam career so far:



5 main draw appearances

4 times in the third round



She turned 17 last month! pic.twitter.com/V2NBOwbGh5