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唐西奇遭「揮手帕」嘲諷首節怒砍20分　灰狼半場29落後球迷暈倒

記者游郁香／綜合報導

獨行俠G4沒能在主場橫掃晉級，G5來到明尼蘇達主場力拚關門，「金童」唐西奇(Luka Doncic)開賽遭場邊一名灰狼球迷「揮手帕」嘲諷後，開啟恐怖的飆分模式，首節11投8中猛轟20分，率隊拉開16分差距，達拉斯次節進一步將領先擴大到20分以上，帶著69比40、29分的優勢進入下半場。

在西區冠軍賽3勝1敗聽牌的獨行俠，今(31)日迎回頸部扭傷的菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)，「金童」唐西奇首節就火力全開，展示要在G5終結此系列賽的決心，他單節三分6投4中，包括最後3分02秒砍進32呎的Logo shot，猛灌了20分，1人得分抵過灰狼全隊的19分。

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼回到主場尋求延長戰線，全隊手感卻降到冰點，第1節合計26投8中，團隊命中率暴跌到3成；獨行俠憑藉一波17比1一波流，將比數拉開到35比19、16分差。

根據《ESPN》統計，單節20分是唐西奇個人季後賽生涯的新高。場邊記者戈利弗(Ben Golliver)注意到，一位灰狼主場球迷在第1節剛開始時，對著唐西奇揮舞手帕，暗諷他整天「哭求」犯規，唐西奇看到對方後露出微笑，接著就開啟飆分模式。

《NBC》資深記者赫林(Kurt Helin)打趣表示，「不要惹唐西奇生氣，你不會喜歡他生氣的樣子。」

獨行俠次節持續將分差擴大到20分以上，帶著69比40、29分領先進入下半場。命懸一線的灰狼前2節命中率僅3成49，三分更只有12投2中，場邊還發生一起意外，根據資深記者史皮爾斯(Marc J. Spears)的消息，坐在灰狼籃框後方大約10呎的一名年長男子突然暈倒，坐上輪椅被送走。

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇灰狼

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