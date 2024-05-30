玉山盃／穿上復古球衣　台南市複製統一獅火力首戰10比0扣倒勝

▲玉山盃台南市。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽30日首日預賽，台南市效法在地球隊統一獅，穿上復古風球衣，首戰就發揮強大火力，以10比0提前6局扣倒新竹市。

台南市2局上由吳宇笙安打開路，林品浩掃出二壘安打，劉曜維接連安打帶有2打點，陳廷翰選到保送，隨後不斷利用短打戰術擾亂對方節奏，單局灌進5分。總教練邱書煌表示，「因為第一場擔心打擊還沒進入狀況，因此善用戰術先攻下分數，也擔心天氣不穩定，可能下雨提前結束比賽。」

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台南市6局上又開啟另一波攻勢，林品浩安打後，劉曜維短打跑成內野安打，隨後連3棒獲得四壞球保送，再由林券壎補上安打追加分數，此局也攻下5分，拉開至10分差距提前結束比賽。

台南市先發投手林易霆首局遇到控球亂流，前3打席都投出保送，教練團喊暫停後回穩，連飆5K封鎖對方打線，不過僅投2局就退場。邱書煌表示，「他第一局很容易出狀況，打線攻下分數後，就提前先讓他退場。今天攻擊與守備執行都有到位。」秦琮恩後援3.2局奪7K，無失分拿下勝投，教練團也肯定他的表現。

台南市身穿統一獅復古球衣配色，連帽子與頭盔都模仿到位，詢問過統一獅球團，也同意他們穿上同款球衣，邱書煌表示，「剛好台南建都四百年，讓大家穿上復古球衣，呈現跟以往台南市隊不一樣的風格。」先發投手林易霆則說，「打者看起來打擊變很強的感覺，看他們打得很順。」此戰演出雙安包含1支長打的捕手林品浩則說，「這件球衣代表台南，有一種大家都是一體的感覺，也想效法統一獅的打擊，跟他們戰績一樣強。」