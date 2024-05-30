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玉山盃／台中市驚險逆轉新竹縣　林韋翰偶像高國輝退休改看MLB

▲▼玉山盃台中市林韋翰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃台中市首戰告捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽30日開打，桃園青埔棒球場B組首戰由台中市交手新竹縣，台中市一路被壓著打，直到7局上才展開逆轉秀，最終以3比2驚險獲勝。

新竹縣派出陣中王牌投手雷皓騰先發，台中市打線受到他的變化球壓制，前5局只有零星3安打，新竹縣也在3局下利用1安打、4保送攻下2分。台中市直到6局上反擊，陳亭瑋、麻張靖維敲安打串連攻勢追回1分，焦子杰、巫建翰連續安打狙擊，並利用中外野手傳球失誤攻下追平分，林韋翰隨後再敲右外野安打超前比數。

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台中市由林嘉文先發投2.2局，被敲4安打，有4四死球保送，奪5次三振失2分，洪晨勛3局下滿壘時登板，後援4.1局，僅被擊出1安打，有1次保送，奪3次三振，無失分，拿下勝投。

台中市總教練蔡青峰表示，第一場比賽，感覺打擊低潮，落後時仍鼓勵球員，提醒林韋翰往地下打，原本要下戰術，讓他自然而然打出安打。洪晨勛在滿壘時有點緊張，投得不順暢，過了那一局就回穩，希望團隊每場比賽都能進步。

林韋翰坦言，對方投手變化球居多，鎖定變化球內側揮棒，把球推平帶來效果。之前練習都練較快球速，對到球速較慢投手反而不適應。這段時間都扛第一棒，由高三學長指導打擊策略。

林韋翰在國小時期受訪時，曾表示欣賞高國輝的長打能力，現在偶像已經退休，他改看大聯盟好手，喜歡勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的打擊，「他的打擊、守備都很強。」

▲▼玉山盃台中市林韋翰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃台中市林韋翰。（圖／記者楊舒帆攝）

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