大谷翔平終於在得點圈開轟！雙安3打點助道奇10比3勝大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日（台灣時間）作客大都會先發第2棒指定打擊，大谷翔平單場雙安包含1轟，助道奇以10比3獲勝，取得3連勝。

道奇2局上靠史密斯（Will Smith）開轟先馳得點，4局上佩哈斯（Andy Pages）適時安打追加1分，5局上2比0領先時，大谷翔平敲出114.1英里（約183.6公里）穿越二、游的強勁安打，貢獻1打點。不過大都會一口氣在5局下攻下3分扳平比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵8局上，史密斯率先開轟，單場雙響打出氣勢，道奇發動一輪猛攻，拉開至7比3時，當兩出局跑者攻佔二壘時，大谷翔平轟出本季第14發全壘打，這發全壘打擊球初速103英里、飛行距離380英尺、仰角34度。

這是大谷翔平繼17日對紅人開轟後，相隔9場、45打席再開轟，本季等待最久的一次。道奇9局上再靠海伍德（Jason Heyward）陽春砲添加1分，最終以10比3獲勝。

值得一提的是，根據日媒《Full Count》報導，這是大谷翔平本季得點圈的第一發全壘打，前13轟包含8發陽春砲，一壘有跑者的情況下打出的全壘打有5轟。大谷翔平此戰5打數2安打，貢獻3打點，打擊率.330。