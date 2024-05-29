輪到攻城獅主帥不滿裁判　賽後氣憤：他們決定比賽走向

▲攻城獅主帥米蘭。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園璞園領航猿今(29)日在客場以101比88力克新竹攻城獅，將系列賽扳成2比2平手，前一戰賽後，猿隊主帥卡米諾斯曾怒噴裁判的吹判問題，而此役賽後則輪到獅隊總教練米蘭不滿裁判，甚至直言是裁判改變了比賽走向！

本場比賽雙方犯規次數差別並不大，攻城獅23次、領航猿24次，而兩隊的罰球次數也僅差一次，此役雙方差別最多的還是失誤次數，獅隊發生多達25次，猿隊則有16次，而獅隊有15次失誤集中在下半場，是球隊比分遭拉開，最終輸球的主因。

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不過米蘭教練強調，球員因為受到不公平的判罰，下半場比賽完全失去能量，是球隊發生這麼多次失誤的原因之一，雖然他稱讚領航猿本場比賽確實打得不錯，但是也直言裁判在第三節的吹判尺度，確實決定了比賽走向。

米蘭教練忿忿不平指出，很多不公平吹判已經不是首次發生，尤其前一戰賽後，卡總抱怨裁判尺度之後，這場比賽裁判的吹罰就對他們十分不利，尤其下半場，完全無法跟對手抗衡，他也提到賽前裁判有跟雙方教練開過會，強調吹判尺度絕對會一致，卻沒有做到，讓他十分失望。

此役拿下11分的曾柏喻也坦言下半場雙方的吹判尺度差太多，「我們被拉被打，那些大動作沒被吹，反而是他們球員切進來，我們摸一下就吹，他們重心一不穩就吹，也不是去得罪裁判，但是可以針對這一場的吹判做一個檢討。」並強調，現在雙方是戰成2比2的情況，之後就當成0比0開始，最重要的是「體力」必須撐住。

