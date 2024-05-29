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在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

實習記者李立祥／綜合報導

目前在大聯盟中表現出色的日籍左投今永昇太，除了投球表現引人注目，在場上的「禮貌舉動」也獲得高度稱讚，日前他也接受節目採訪，解釋這項舉動的緣由。

今永在接過主審丟過來的新球時，會把手放在帽沿上，微微低頭致意，《ESPN》也在官方Instagram上介紹了今永的禮貌舉動，稱這是「日本表示尊重的傳統」，球迷紛紛留言讚賞，「日本的日常生活是建立在尊重之上的」、「日本文化充滿了尊重」、「這正是體現了禮節」、「這才是真正的體育精神」。

在《ESPN》節目《The Pat McAfee Show》中，主持人麥考菲（Pat McAfee）問今永「這是從日本帶來的習慣嗎？在日本很常見嗎？還是僅僅因為不喜歡與裁判交談才這樣做？」今永回答說，「在日本，摘帽向對方鞠躬是一種傳統，而且我從小就在這種文化下學習並成長，到了職棒也是這樣做。另外，我不討厭裁判。」

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今永本季與芝加哥小熊簽下了4年5300萬美元（約台幣17.1億元），附帶1年球團選擇權，合約總值為5年8000萬美元（約台幣25.8億元），本季至今9場登板中，拿下5勝0敗，防禦率僅0.84，每局被上壘率為0.91，他在投手丘上的精彩表現，也受到當地媒體的高度讚譽，《Chicago Sun-Times》形容他的表現「超乎想像」。

▲小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球小熊今永昇太

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