陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

▲旅美投手陳偉殷。（圖／擷取自陳偉殷官方臉書）

記者簡名杉／綜合報導

效力美國獨立聯盟長島鴨隊的「台灣殷雄」陳偉殷，今(29)日本季獨聯的第6場先發登板，對決加斯托尼亞(Gastonia Baseball Club)，他在前5局表現出色，然而第6局卻陷入亂流，單局掉4分，幸好隊友下半局就將比數追平，而最終球隊以4比9輸球，他以無關勝敗作收。

連三戰都至少投滿5局的陳偉殷，此戰開賽狀況出色，開賽就連續解決6名打者，被敲安之後再連續讓9位打者出局，前5局僅被對方敲出1支安打，沒有任何失分。

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不過他第6局續投卻陷入亂流，先被連敲兩支長打丟分，接著對方安打打不停，再補進一分，雖然陳偉殷成功抓到兩個出局數，但是被小華森(Kevin Watson Jr.)一棒掃出兩分砲，給他重傷害，最終陳偉殷用三振結束該局投球，而他單局掉4分，從勝投候選人變成敗投候選人。

幸好隊友下半局馬上回敬一支2分彈追平比數，幫助陳偉殷逃過敗投。此役陳偉殷主投6局被敲出6支安打，送出5次三振、掉4分全都是自責分，其中有5支安打、包含3支長打集中在第6局，防禦率上升到4.78。

此役陳偉殷的隊友麥克布魯(Ryan McBroom)，於2局上沒收了對方一顆可能形成全壘打的深遠飛球，陳偉殷賽賽後感謝隊友們的守備幫忙，但也承認自己第6局續投時控球出狀況，有幾球投得太甜，跑到紅中，才造成危機大量失分。

長島鴨隊總教練福特(Lew Ford)則指出，陳偉殷在此役能把球路有效壓低，要到好球，也能用球速變化擾亂打者，雖然在第6局球投得太甜遇到麻煩，但是他在前5局證明了自己的宰制力。