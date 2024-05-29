運動雲

>

玉山盃青棒賽5月30日開打　前旅日好手吳念庭勉勵球員

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，玉山金控董事長黃男州。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，玉山金控董事長黃男州。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽將5月30日開打，全國18縣市（28所高中職學校）、近400位國內青棒好手齊聚一堂，爭取冠軍榮耀與中華隊國手資格。玉山銀行連續18年贊助「玉山盃全國青棒錦標賽」，今年玉山盃結束後，將遴選中華培訓隊，備戰9月在台灣舉辦的U18亞青。

玉山銀行自2007年開始贊助青棒賽事，剛好該年度的青棒國家代表隊，就在台灣拿下亞青冠軍殊榮。玉山盃記者會邀請當年參與2007年亞青的成員，包含教練團陣中的藍文成與黃湋志，以及目前退役的羅國龍，都勉勵球員在場上全力以赴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆玉山盃將於5月30日起，首先將透過 GetwinSport 的youtube，還有玉山盃官方粉絲團等多種網路平台進行每場比賽實況轉播。冠軍戰預計於6月8日下午1點舉行，賽前將邀請聞名海內外的北一女樂儀旗隊進行表演，也邀請到旅日球星吳念庭擔任開球嘉賓，鼓勵球迷朋友進場觀賽或透過轉播，共同為臺灣青棒選手加油！

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，全國菁英齊聚一堂。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，全國菁英齊聚一堂。（圖／中華棒協提供）

玉山金控董事長黃男州在記者會分享，日前在台北大學巧遇前日職球星吳念庭的趣事，也邀請他將擔任玉山盃開球嘉賓。吳念庭出席記者會並勉勵在場青棒球員，「玉山盃就是台灣的甲子園，很謝謝玉山盃辦比賽有這個舞台在球場比賽把握高中最後一次比賽，熱血比賽。」

不僅贊助賽事，玉山銀行攜手中華棒協，提供球具，也舉辦運動傷害防護及訓練營等活動，每年都邀請旅外棒球好手及國際級教練，來臺經驗傳承，希望一步步提升國內青棒競技實力，培養更多台灣之光，成為台灣棒球運動未來的主力！˙

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，前旅日好手吳念庭勉勵球員。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，前旅日好手吳念庭勉勵球員。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 青棒玉山盃球賽球迷台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

熱門新聞

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強棒球台灣11/13首戰韓國、11/16日本

2勇士兜售威金斯　保羅可能重返快艇

3灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝

4詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

5唐西奇差點四分打！唐斯露崩潰臉

最新新聞

1王柏融下滑　路易士：擊球的選擇

2近新人紀錄　曾子祐：不要成壓力

3徐若熙戰12強？　葉總談銳歐使用

4笠原祥太郎不理想　台鋼評估後勁

5魔鷹頸部不適連休　巫柏葳下二軍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

富邦啦啦隊大巨蛋應援開唱　檸檬秀歌喉！雅英湊巧逃過

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366