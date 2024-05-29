玉山盃青棒賽5月30日開打　前旅日好手吳念庭勉勵球員

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，玉山金控董事長黃男州。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽將5月30日開打，全國18縣市（28所高中職學校）、近400位國內青棒好手齊聚一堂，爭取冠軍榮耀與中華隊國手資格。玉山銀行連續18年贊助「玉山盃全國青棒錦標賽」，今年玉山盃結束後，將遴選中華培訓隊，備戰9月在台灣舉辦的U18亞青。

玉山銀行自2007年開始贊助青棒賽事，剛好該年度的青棒國家代表隊，就在台灣拿下亞青冠軍殊榮。玉山盃記者會邀請當年參與2007年亞青的成員，包含教練團陣中的藍文成與黃湋志，以及目前退役的羅國龍，都勉勵球員在場上全力以赴。

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本屆玉山盃將於5月30日起，首先將透過 GetwinSport 的youtube，還有玉山盃官方粉絲團等多種網路平台進行每場比賽實況轉播。冠軍戰預計於6月8日下午1點舉行，賽前將邀請聞名海內外的北一女樂儀旗隊進行表演，也邀請到旅日球星吳念庭擔任開球嘉賓，鼓勵球迷朋友進場觀賽或透過轉播，共同為臺灣青棒選手加油！





▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，全國菁英齊聚一堂。（圖／中華棒協提供）

玉山金控董事長黃男州在記者會分享，日前在台北大學巧遇前日職球星吳念庭的趣事，也邀請他將擔任玉山盃開球嘉賓。吳念庭出席記者會並勉勵在場青棒球員，「玉山盃就是台灣的甲子園，很謝謝玉山盃辦比賽有這個舞台在球場比賽把握高中最後一次比賽，熱血比賽。」

不僅贊助賽事，玉山銀行攜手中華棒協，提供球具，也舉辦運動傷害防護及訓練營等活動，每年都邀請旅外棒球好手及國際級教練，來臺經驗傳承，希望一步步提升國內青棒競技實力，培養更多台灣之光，成為台灣棒球運動未來的主力！˙

▲玉山盃全國青棒錦標賽記者會，前旅日好手吳念庭勉勵球員。（圖／中華棒協提供）