NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

記者游郁香/綜合報導

兩屆NBA冠軍、名人堂球星華頓(Bill Walton)今(28)日傳出在與癌症搏鬥多年後,不幸病逝的壞消息,享壽71歲。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)透過聲明緬懷這位傳奇球星,「他是獨一無二的存在。作為一位名人堂球員,他重新定義了中鋒位置。」

身高211公分的華頓來自加州,1974年NBA選秀會被拓荒者以狀元籤相中,之後輾轉效力過快艇和塞爾提克,生涯場均13.3分、10.5籃板和2.2火鍋,2度入選全明星賽、2度進入NBA最佳陣容,2度獲選最佳防守陣容,贏得2座總冠軍,並擁有1座年度MVP、FMVP和最佳第6人獎項。

華頓在1987年結束職業生涯,1993年入選名人堂,是NBA 50大球星與75大球星成員。球員時期曾被認為不善與媒體溝通的他,1991年起轉任球評,2002年加入《ESPN》,擔任NBA賽事首席球評,2012年轉往大學籃球,他曾在2009年被美國體育廣播協會評為史上最佳50位體育轉播員之一。

▲NBA名人堂球星華頓病逝。(圖/達志影像/美聯社)

華頓2年前曾出席NBA 75大球星活動,他親切受訪,還表達了對後輩、金塊MVP長人約基奇(Nikola Jokic)的欣賞之情,如今卻傳出不敵癌症病逝,讓NBA大家庭陷入哀傷之中。

NBA總裁席爾瓦透過聲明緬懷這位名人堂傳奇球星,大讚華頓重新定義了中鋒,他獨特而全能的技巧使他成為UCLA(加州大學洛杉磯分校)的主宰力量,退休後更將對籃球的熱愛轉化為轉播工作,「他提供了深入而有趣的評論,娛樂了幾代的籃球迷。」

「但我最記得的是他對生活的熱愛。他經常出現在聯盟的活動中,總是樂觀向上、笑容滿面,並希望分享他的智慧和溫暖。我珍惜我們的密切友誼,羨慕他無窮的精力,並欣賞他與每個遇到的人的相處方式。」

My favorite Bill Walton experience: when he came to visit us at The Jump, saw a framed photo we had on set of Bill Russell (his favorite player), and simply walked over, grabbed it - and took it home. The whole thing was absolutely delightful. What a force; he will be so missed pic.twitter.com/yCwVQNjQbN