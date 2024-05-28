運動雲

>

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

記者游郁香／綜合報導

兩屆NBA冠軍、名人堂球星華頓(Bill Walton)今(28)日傳出在與癌症搏鬥多年後，不幸病逝的壞消息，享壽71歲。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)透過聲明緬懷這位傳奇球星，「他是獨一無二的存在。作為一位名人堂球員，他重新定義了中鋒位置。」

身高211公分的華頓來自加州，1974年NBA選秀會被拓荒者以狀元籤相中，之後輾轉效力過快艇和塞爾提克，生涯場均13.3分、10.5籃板和2.2火鍋，2度入選全明星賽、2度進入NBA最佳陣容，2度獲選最佳防守陣容，贏得2座總冠軍，並擁有1座年度MVP、FMVP和最佳第6人獎項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華頓在1987年結束職業生涯，1993年入選名人堂，是NBA 50大球星與75大球星成員。球員時期曾被認為不善與媒體溝通的他，1991年起轉任球評，2002年加入《ESPN》，擔任NBA賽事首席球評，2012年轉往大學籃球，他曾在2009年被美國體育廣播協會評為史上最佳50位體育轉播員之一。

▲▼NBA名人堂球星華頓病逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA名人堂球星華頓病逝。（圖／達志影像／美聯社）

華頓2年前曾出席NBA 75大球星活動，他親切受訪，還表達了對後輩、金塊MVP長人約基奇(Nikola Jokic)的欣賞之情，如今卻傳出不敵癌症病逝，讓NBA大家庭陷入哀傷之中。

NBA總裁席爾瓦透過聲明緬懷這位名人堂傳奇球星，大讚華頓重新定義了中鋒，他獨特而全能的技巧使他成為UCLA(加州大學洛杉磯分校)的主宰力量，退休後更將對籃球的熱愛轉化為轉播工作，「他提供了深入而有趣的評論，娛樂了幾代的籃球迷。」

「但我最記得的是他對生活的熱愛。他經常出現在聯盟的活動中，總是樂觀向上、笑容滿面，並希望分享他的智慧和溫暖。我珍惜我們的密切友誼，羨慕他無窮的精力，並欣賞他與每個遇到的人的相處方式。」

關鍵字： NBA華頓Bill Walton

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

NBA最強「關鍵先生」！　唐西奇：厄文就是為此而生

NBA最強「關鍵先生」！　唐西奇：厄文就是為此而生

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

快訊／奇蹟！攻城獅季後賽2連勝　艾夫伯轟29分宰龍頭領航猿

快訊／奇蹟！攻城獅季後賽2連勝　艾夫伯轟29分宰龍頭領航猿

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

熱門新聞

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1綠衫軍躺著晉級總決賽？美媒：恐雙輸

2NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲

3林庭謙爆桃色糾紛　父盼勇敢面對

4高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

5詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

最新新聞

1NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲

2納達爾法網最終戰　還未完全確定未來

3綠衫軍躺著晉級總決賽？美媒：恐雙輸

4高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

5詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366