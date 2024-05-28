NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA announced. He was 71. pic.twitter.com/M9s9LDO6LG — ESPN (@espn) May 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

兩屆NBA冠軍、名人堂球星華頓(Bill Walton)今(28)日傳出在與癌症搏鬥多年後，不幸病逝的壞消息，享壽71歲。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)透過聲明緬懷這位傳奇球星，「他是獨一無二的存在。作為一位名人堂球員，他重新定義了中鋒位置。」

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身高211公分的華頓來自加州，1974年NBA選秀會被拓荒者以狀元籤相中，之後輾轉效力過快艇和塞爾提克，生涯場均13.3分、10.5籃板和2.2火鍋，2度入選全明星賽、2度進入NBA最佳陣容，2度獲選最佳防守陣容，贏得2座總冠軍，並擁有1座年度MVP、FMVP和最佳第6人獎項。

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華頓在1987年結束職業生涯，1993年入選名人堂，是NBA 50大球星與75大球星成員。球員時期曾被認為不善與媒體溝通的他，1991年起轉任球評，2002年加入《ESPN》，擔任NBA賽事首席球評，2012年轉往大學籃球，他曾在2009年被美國體育廣播協會評為史上最佳50位體育轉播員之一。

▲NBA名人堂球星華頓病逝。（圖／達志影像／美聯社）

華頓2年前曾出席NBA 75大球星活動，他親切受訪，還表達了對後輩、金塊MVP長人約基奇(Nikola Jokic)的欣賞之情，如今卻傳出不敵癌症病逝，讓NBA大家庭陷入哀傷之中。

NBA總裁席爾瓦透過聲明緬懷這位名人堂傳奇球星，大讚華頓重新定義了中鋒，他獨特而全能的技巧使他成為UCLA(加州大學洛杉磯分校)的主宰力量，退休後更將對籃球的熱愛轉化為轉播工作，「他提供了深入而有趣的評論，娛樂了幾代的籃球迷。」

「但我最記得的是他對生活的熱愛。他經常出現在聯盟的活動中，總是樂觀向上、笑容滿面，並希望分享他的智慧和溫暖。我珍惜我們的密切友誼，羨慕他無窮的精力，並欣賞他與每個遇到的人的相處方式。」