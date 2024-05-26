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陳仕朋8局無安打破功落淚　仍助悍將2比0勝雄鷹

▲▼陳仕朋無安打破功。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將26日在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹系列賽第3場比賽，陳仕朋前8局未被敲任何安打，9局上吳明鴻跑出內野安打，無安打比賽破功，先發8.1局無失分好投率隊以2比0拿下勝利。

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富邦悍將2局下突破台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏防線，張進德掃出生涯首支三壘安打，申皓瑋接著擊出高飛犧牲打先馳得點。

陳仕朋連續解決22名打者，包含5局上申皓瑋在全壘打牆演出五星級跳接美技，直接沒收魔鷹的安打。陳仕朋直到8局上面對杜家明投出第一次保送，完全比賽破功。杜家明上壘後由陳飛霖代跑，遭到牽制形成兩出局，隨後陳仕朋對張肇元投出觸身球保送，藍寅倫這時代打上陣遭到三振。

悍將8局下靠葉子霆掃安打開路，林哲瑄選到保送，池恩齊跑出內野安打，攻佔滿壘，王正棠擊出高飛犧牲打再添1分保險分，取得2比0領先。

陳仕朋9局上面對吳明鴻，讓他敲出三壘滾地球，利用腳程衝向一壘，一壘手范國宸未能把球接牢，最後記錄組判定內野安打，使得無安打比賽破功。陳仕朋隨後對陳文杰投出三振，教練團決定換投，陳仕朋忍不住掉淚，回到休息室，總教練給擁抱安慰。由富藍戈接替，曾子祐、王柏融敲安打攻佔滿壘，魔鷹遭到再見三振。

陳仕朋用99球，其中有70顆好球，投8.1局，僅被敲1支安打，奪8次三振，無失分，奪本季第4勝。

關鍵字： 富邦悍將陳仕朋中職無安打比賽本土投手

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