「桌球一姐」鄭怡靜登大巨蛋熱血沸騰　為悍將開出好球

▲▼鄭怡靜登大巨蛋為富邦悍將開出好球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

準備進軍巴黎奧運的桌球好手鄭怡靜26日受邀到大巨蛋，為富邦悍將開出好球，這是她繼上次到洲際球場為兄弟開球後，再次擔任開球嘉賓，剛好遇到「悍將中學主題日」讓她直呼很有趣。

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鄭怡靜表示，「第一次到大巨蛋，一開始很興奮，進到球場就很緊張，看到球迷來到現場，還有蓄勢待發的球員，自己也覺得熱血沸騰。」對悍將總教練陳金鋒也印象深刻，過去在國際賽扛第四棒表現很精彩。

前一次在洲際球場站在投手丘上不落地開球，為準備第二次開球，鄭怡靜這兩天用網球練投幾顆，果然開出好球。鄭怡靜笑言，「這次沒有引導我到投手丘，其實我投完之後，還想再投兩顆，下次有機會再挑戰。這次好像更進步一些，看起來是好球帶，不過自己說不準啦。」

即將迎接7月登場的巴黎奧運，鄭怡靜透露，「現在身體狀況非常好，剩下不到兩個月，身體健康是第一。能再次參加奧運很興奮，會綜合兩次經驗，用更穩定的心態去面對。」

在進入備戰期還有3項重要的積分賽，鄭怡靜表示，「28日要去重慶，接著兩站歐洲巡迴賽，這3個比賽搶積分，接著就會進入一個月的備戰期。」

▲▼鄭怡靜登大巨蛋為富邦悍將開出好球。（圖／富邦悍將提供）