領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

▲領航猿主帥卡米諾斯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

桃園璞園領航猿於25日的季後賽首輪次戰，遭新竹攻城獅全場18記三分彈射到頭昏眼花，雙方戰成一比一平手，拿下前役勝利的猿隊卻在此役主動變陣，洋將棄葛拉漢改登錄密克斯，賽後領航猿主帥卡米諾斯坦言變陣沒有太大問題，甚至籃板球的保護還比前一場表現更好，吞敗主因還是對方「太準」。

卡米諾斯坦言，一開賽就被攻城獅連進五顆三分球，打亂全隊的比賽計畫，導致全隊開始變得有點不太專注，而對方也藉著這個機會持續攻城掠地，雖然球隊有試著反撲，並打的越來越強勢，不過對方的防守依舊做得很好，加上艾夫伯在下半場頻頻連續得分，不管誰守都守不太住，才因此落敗，但目前雙方各拿一勝，會專注在之後的新竹主場賽事，希望至少拿下一勝。

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前一場比賽拿下首勝，領航猿此役卻主動變陣，把葛拉漢換成密克斯，卡總指出，上一場比賽結束之後，球隊有發現籃板球的保護做得比較不好，被對方搶太多進攻籃板，想針對這一點改善，認為球隊不管換成什麼樣的洋將陣容，打法都不會有太多變化，本場比賽其實籃板球的保護是有進步的，只是因為對方「太準」，所以進步的感受不顯著。

此役拿下並列全隊本土球員最高分15分的李家慷強調，對方從開賽就打出很有張力的比賽、攻守兩端表現都很好，攻城獅面對自家的防守也都能投進，但他直言這只是一場比賽，並不算是個失敗，會繼續在練球中調整，下一場比賽討回來。

