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好新鮮！董子恩生涯首次MVP就在大巨蛋　評價檸檬歌聲有妙答

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將24日在大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹，關鍵9局下董子恩掃出追平分安打，再靠戴培峰挨再見觸身球取得4比3逆轉勝。董子恩生涯首次MVP就在大巨蛋，他笑言，「很新鮮！」

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悍將先發洋投布藍登主投6局，用85球，被敲3安打包含1轟失1分，本季挨3轟都是被魔鷹所轟出，奪4次三振，有4 次保送，無關勝敗。悍將總教練陳金鋒表示，「注意到他投到80球，控球就會開始下滑。」換投後，第三任投手曾峻岳失2分陷入落後，鋒總說，「他開季表現滿穩定，不能以一場表現論長期表現，這樣不公平。」

至於攻擊直到9局下才發揮，鋒總表示，「大家雖然攻擊不順暢，但也很有耐心，董子恩有發揮，雖然落後一步一步突破，做得很好。」悍將打線面對施子謙攻擊不順暢，讓他用球數相當節省，鋒總也說，「有注意到，他積極進攻好球帶，讓打者擊出無效果的球。」

▲▼董子恩生涯首次MVP。（圖／富邦悍將）

▲▼董子恩生涯首次MVP。（圖／富邦悍將）

▲▼董子恩生涯首次MVP。（圖／富邦悍將）

董子恩擊出關鍵安打當英雄，鋒總認為，「他接替三壘後表現不錯，這兩年在二軍很努力，這也給二軍球員一個鼓勵，只有認真練才有舞台展現自己，這段時間他做得很好。」

談到關鍵安打，董子恩說，「想辦法碰到球，把隊友打回來，國麟學長有告訴我，（雷公）變化球不太準，打直球就可以，相信他的話，鎖定直球攻擊。」前兩打席掌握不錯，還有一支「射牆」的二壘安打，他坦言，「設定球路做得不錯，根據賽前情蒐有把細節做好。」

董子恩過去在一軍出賽不多，他分享道，「有很多學長說過，不是因為我不好才在二軍，而是要增加比賽經驗，所以每天都認真做好該做的事。」生涯首次MVP登上頒獎舞台跳舞就在大巨蛋，他笑言，「沒拿過MVP，對我來說都很新鮮，也還沒在新莊拿過，等下次在新莊拿到才能比較差異，很開心能幫助球隊。」悍將安排檸檬上台唱歌，董子恩評價道，「不知道怎麼說，網友說好聽就很好聽，之前在場邊就有聽過她的歌聲。」

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將董子恩MVP逆轉

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