玉山盃／林佾葳投打二刀流扮靈魂人物　台北市聯隊有亮點

▲玉山盃台北市由大理高中為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台北市組成聯隊參加玉山盃全國青棒錦標賽，由大理高中為主體，隊長林佾葳仍是靈魂人物，投打二刀流的他將帶領團隊創造佳績。

林佾葳升上高三後球速最快達到144公里，守備上則是扛重要的游擊大關，以左右開弓面對各隊勁敵，是陣中不可或缺的角色，總教練鍾陳慶國表示，他的穩定性及對比賽的掌控能力都不錯。

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投手陣容中，來自稻江商職的高二投手許承恩，以及陽明高中的李庭毅都將成為先發主力，也是本次玉山盃的亮點之一，鍾陳慶國指出，他們的速度都展現得不錯，投手教練林其緯鼓勵勇敢進攻打者內角，盼能發揮壓制力。至於大理高中原有的投手戰力林緯宸，則因受傷而擺在後防，視情況登板短局數。

野手陣容以大理高中的高二球員居多，中心打線楊智淵、高誠祥為主，開路先鋒將是陳恩祈，他的近況佳，日前對國體比賽，打擊感覺不錯，將與來自稻江商職的黃子宥組成雙箭頭，展現腳程破壞力。

台北市聯隊整體以中長程打擊為重，教練團鼓勵球員要把球打得強勁。此外，高一的陳子恩鎮守二壘，從市內賽到現在越來越好，有可能調整到中心棒次，也是未來重要戰力。

台北市預賽首戰抽到「籤王」新北市，玉山盃打進四強為首要目標，鍾陳慶國表示，鼓勵球員盡力表現，挑戰自我。