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雄鷹狂炸16分寫紀錄　隊史首次開「魯閣」送給兄弟！　

▲台鋼雄鷹哈瑪星、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹今(23)晚在主場迎戰中信兄弟，展開系列賽第二戰，前一天被兄弟以10分之差完封血洗的雄鷹，過了一天卻風水輪流轉，此役雄鷹首局就狂打10人次轟下5分，而整場比賽雄鷹打線球棒沒有冷卻過，全場狂轟濫炸打出破隊史紀錄的16分，也是隊史首次在職棒一軍賽場上拿下雙位數分數，最終以16比5血洗兄弟，一吐前役大敗的怨氣。

雄鷹從開賽就火力全開，面對兄弟先發左投魏碩成，由開路先鋒曾子祐的二壘安打作為引信，首局全隊靠著單局5支安打、1次四壞球保送，打了10個人次猛攻5分大局。

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魏碩成今晚完全壓不住雄鷹打線，次局再被敲出4支安打，丟掉2分，光是前2局投球他就被狂掃9支安打，失掉7分自責分，是本季最慘烈的一役，導致他防禦率從賽前的3.67飆升到5.20，所以教練團也在他投完2局就將他換下場。

然而兄弟接下來換上的蔡齊哲、林暉盛卻也都對今晚的「暴力鷹」沒轍，蔡齊哲3局上場登板後援，前2局投球安然度過，只被敲出1支安打，送出3K，不過他5局下續投陷入亂流，連投2次四壞球保送，接著被吳明鴻掃出三壘安打丟掉2分，該局一個人都沒解決就被換下去。

兄弟換上林暉盛救火，他卻提著汽油上來，先被陳文杰敲出犧牲打，丟掉今晚兄弟第10分，接著6局下續投，連續保送兩名打者之後，遭魔鷹扛出右外野方向三分彈，而後續的葉保弟、吳明鴻也都棒棒開花，為雄鷹今晚的分數再添磚加瓦，是雄鷹繼首局後，本場比賽第二次單局打超過一輪打者，林暉盛6局下沒有抓到任何出局數就被打下場，兄弟由此役第四任投手陳琥接手，雖然被林家鋐敲安再掉1分，但沒有讓雄鷹打線繼續製造大傷害。

▲台鋼雄鷹哈瑪星、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供）

此役雄鷹從頭就把兄弟壓著打，使得投手群的壓力減低不小，先發洋投哈瑪星雖然5局就被兄弟擊出10支安打，但並沒有太大的失血，全場掉4分，包含挨了陳俊秀一發陽春砲，防禦率稍稍漲幅到3.00，最後靠著隊友的滿滿支援，收下賽季第二勝。

鄉民常戲稱球隊攻下雙位數得分是把對手「開魯閣」，而今晚是雄鷹隊史首次開對手「魯閣」，對「苦主」兄弟打下隊史紀錄的16分，全場更敲出多達18支安打，魔鷹、張肇元此役都有三安「猛打賞」，魔鷹還轟出本季第7支全壘打、包辦5分打點，另外敲出雙安的吳明鴻、杜家明，則各有4打點、3打點的驚人表現，而王柏融、曾子祐、林家鋐也都分別打出兩支安打。

關鍵字： 台鋼雄鷹中信兄弟中職魔鷹

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