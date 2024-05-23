玉山盃／彰化縣目標8強　雙先發扛重擔、邱逸盛鞏固牛棚

▲彰化藝中代表出征玉山盃。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

彰化縣由彰化藝中單一球隊參加玉山盃全國青棒錦標賽，高一左投許丞郡及剛崛起的高二投手王浩宇將扛雙先發，透過黑豹旗、木棒聯賽及王貞治盃累積經驗，盼能再闖全國八強。

邱逸盛是陣中最穩定的先發投手，在王貞治盃繳出好投，投2場比賽累計9局，被擊出4安打，僅失1分。他將在玉山盃調整角色，總教練林健傑表示，「原本倚重的後援投手林柏甫，剛傷癒復出無法擔任關鍵的牛棚投手，所以讓邱逸盛調往牛棚。」

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兩大先發主力則交給許丞郡與王浩宇，許丞郡之前球種較為單調，近期多練變速球，透過不同軌跡球種壓制打者。王浩宇高一時期比賽機會較少，升上高二後球速提升，林健傑說，「他開始能掌握比賽且越投越好，在傷兵時期較多時期也扛起責任。」

中心棒次各有亮點，李士騰在王貞治盃繳出8打數6安打的火燙表現，包含2支二壘安打，搭配邱佑傑及陳修訢能增添火力。林健傑透露，李士騰越來越適應中心打者，對方投手針對性配球，知道如何應對，本身能力好且累積經驗，進步幅度不俗。邱佑傑很聰明，狀況很穩定，總是不會落差太大，陳修訢則是值得期待的高一潛力股。

彰化縣近期安排與南投縣、台中市及雲林縣等隊練習比賽，透過以賽代訓備戰玉山盃。林健傑指出，「訓練著重在守備為主，因為前幾次比賽，贏球的分數都跟對方差距不大，必須把該抓的出局數的做好，補位做好就好，攻擊看當天發揮。玉山盃目標放在8強，黑豹旗有把成績打出來，希望可以延續佳績，達成後再一步一步往前。」