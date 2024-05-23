運動雲

>

大谷翔平被「代打」惡作劇嚇呆　羅哈斯說真相：想讓大谷放鬆

記者歐建智／綜合報導

道奇隊大谷翔平在昨天（台北時間22日）比賽，8局下遭隊友羅哈斯（Miguel Rojas）代打「惡作劇」捉弄，羅哈斯今天解釋，當時是希望大谷可以放鬆。

▲大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（圖／翻攝自X）

▲大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局下道奇隊以3比7落後響尾蛇，1出局輪到大谷翔平打擊時，響尾蛇隊換由曼提皮利（Joe Mantiply）登板中繼，當大谷在休息區拿著球棒要上去打擊時，卻被通知要代打，見到羅哈斯（Miguel Rojas）已拎著球棒走上去。

大谷翔平當下十分錯愕、站在原地，一直詢問是不是真的？隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）笑著拍拍大谷的肩膀，隨後拉著他的右手臂狂笑，笑到身體往後仰，大谷翔平還一臉不敢相信的表情。

之後羅哈斯走回休息區，大谷一直看著他，羅哈斯透過翻譯跟大谷說，代打只是開玩笑，他才露出笑容走上場比賽，赫南德茲坐在椅子上笑到拍手。這一幕總教練羅伯斯(Dave Roberts)都看到了。

對於這次的「惡作劇」，羅哈斯今天揭開真相，他表示，當時比賽狀況是不適合換代打，「因為前一天大谷翔平突襲短打，這時候不需要短打，所以我來代打。」

羅哈斯說：「雖然比賽形勢不利，但我希望大谷翔平能夠放鬆並感到舒適，想要營造一個愉快的環境，有時候我會說笑話，之前我在弗里曼（Freeman）面前也有過『代打惡作劇』，這並不是第一次。」

在道奇隊陣中，羅哈斯雖然不是球隊的核心主力，但他卻是休息室很活躍的球員，帶動球隊氣氛及士氣。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366