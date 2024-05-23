大谷翔平被「代打」惡作劇嚇呆　羅哈斯說真相：想讓大谷放鬆

記者歐建智／綜合報導

道奇隊大谷翔平在昨天（台北時間22日）比賽，8局下遭隊友羅哈斯（Miguel Rojas）代打「惡作劇」捉弄，羅哈斯今天解釋，當時是希望大谷可以放鬆。

▲大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（圖／翻攝自X）

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8局下道奇隊以3比7落後響尾蛇，1出局輪到大谷翔平打擊時，響尾蛇隊換由曼提皮利（Joe Mantiply）登板中繼，當大谷在休息區拿著球棒要上去打擊時，卻被通知要代打，見到羅哈斯（Miguel Rojas）已拎著球棒走上去。

大谷翔平當下十分錯愕、站在原地，一直詢問是不是真的？隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）笑著拍拍大谷的肩膀，隨後拉著他的右手臂狂笑，笑到身體往後仰，大谷翔平還一臉不敢相信的表情。

之後羅哈斯走回休息區，大谷一直看著他，羅哈斯透過翻譯跟大谷說，代打只是開玩笑，他才露出笑容走上場比賽，赫南德茲坐在椅子上笑到拍手。這一幕總教練羅伯斯(Dave Roberts)都看到了。

翔平 よし、次おれの打順や



ﾛﾊｽ 翔平の代打で打ってくるわー(ｼﾞｮｰｸ)



翔平 “え…????ちょ、え…????”

え、まじ？…あ、ほんまに？え？

あ、そう… え？俺出られへんの…w

え？…



テオ “大爆笑????ʬʬʬʬʬʬ”



翔平可愛すぎや！！

イジられる側もたまらなく可愛い❤️ww pic.twitter.com/f4myOQbnvt — ヌピー (@nyAngels215) May 22, 2024

對於這次的「惡作劇」，羅哈斯今天揭開真相，他表示，當時比賽狀況是不適合換代打，「因為前一天大谷翔平突襲短打，這時候不需要短打，所以我來代打。」

羅哈斯說：「雖然比賽形勢不利，但我希望大谷翔平能夠放鬆並感到舒適，想要營造一個愉快的環境，有時候我會說笑話，之前我在弗里曼（Freeman）面前也有過『代打惡作劇』，這並不是第一次。」

在道奇隊陣中，羅哈斯雖然不是球隊的核心主力，但他卻是休息室很活躍的球員，帶動球隊氣氛及士氣。