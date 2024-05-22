和林襄、李多慧一起應援　味全龍小龍女海選招募即日開跑

▲味全龍啦啦隊小龍女 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今天（22日）公佈「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」的徵選辦法，呼籲對棒球有熱情且願意加入小龍女的新血脈參與。

這次是自從人氣女神林襄和李多慧加入小龍女後的首次徵選活動，象徵著啦啦隊將迎來新氣象，並將小龍女推向國際化，目標是全方位發展演藝工作。

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味全龍啦啦隊長小映和副隊長霖霖表示：「參與小龍女徵選會，除了有機會出現在味全龍官方YouTube頻道上，初賽報名成功至決賽前，還有機會到味全龍主場球賽見習及參與應援活動。希望可以找到對中華職棒與棒球賽事有基礎認識並熱愛棒球的朋友共襄盛舉。」

評審也透露徵選考核過程與評分，屆時會把棒球相關題材納入互動關卡一環，入選者將安排成為練習生，安排專業表演課程與相關訓練考核。

「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」的報名截止日期為6月30日中午12點，7月7日至13日期間將進行網路投票，7月27日將進行決賽選拔。成功入選的人在成為正式Dragon Beauties小龍女一員之前，仍有機會在下半季跟著學姊們上場應援。