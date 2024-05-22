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塞爾提克東冠G1比溜馬多20罰　布朗砍救命三分前「神預言」

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在東區冠軍賽G1靠著布朗(Jaylen Brown)末節最後6秒的救命三分，逼出延長賽，賽後談到這關鍵的一擊，布朗表示，那是一次完美的戰術執行，他向哈樂戴(Jrue Holiday)預言，自己將在底角取得空檔，結果真如他所預料，他也頂住壓力命中，幫助綠衫軍續命，並在延長賽扭轉了戰局。

塞爾提克的「探花組合」在東區決賽首戰同場有關鍵演出，布朗在球隊落後3分之下，末節終了前6秒砍進一記底角三分，避免G1就被溜馬「下剋上」的窘境，「我們設計了一個戰術，並且執行得很完美。我告訴哈樂戴，我會在底角取得空檔，結果我真的空出來了，然後我將球命中。」

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▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

這是一場高潮迭起的比賽，塞爾提克開賽就拉開12分領先，末節最後10秒卻落後3分，最終以5分差從延長賽脫穎而出。布朗賽後興奮喊話，「歡迎來到NBA季後賽。」他也將贏球功勞歸給防守大將哈樂戴，「他是我們贏下這場比賽的原因。」

▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

布朗此役20投10中攻下26分、7籃板和5助攻，外帶3抄截、1火鍋；延長賽獨攬關鍵10分的一哥坦圖(Jayson Tatum)，狂飆全場最高的36分、12籃板、4助攻和3抄截，兩人在季後賽同場轟破25分的場次來到16場，名列隊史第2，僅次於「大鳥」柏德(Larry Bird)和麥克海爾(Kevin McHale)的17場。

值得一提的是，綠衫軍此役罰球數以30比10碾壓作客的溜馬，前3節更是21比2的懸殊差距，引起熱議。塞爾提克整場30罰24中，印第安納則是10罰9中，兩隊光透過罰球得到的分數就相差15分。

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗溜馬

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