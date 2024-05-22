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玉山盃／嘉義高中單一球隊出征　新生代崛起期待高一新星

▲玉山盃嘉義市。（圖／學生棒聯提供）

▲玉山盃嘉義市。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽將於30日開打，嘉義市由嘉義高中單一球隊出征，將對抗各縣市勁敵，由於高三多位主力球員超齡，陣容以高一、高二球員為主，驗收本學年度成果，也為下學年做準備。

投手戰力方面，林雋元、陳致名都超齡，關鍵戰役交付給高一的蔡銘祐，也期待他能拉長局數。蔡銘祐來自民生國中，總教練蔡士偉一路看他成長，經過木棒聯賽當終結者的經驗磨練後，盼能在玉山盃大展身手。

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內野陣容差異不大，包含一壘手陳暐翰、二壘手徐彥志、三壘手施丞祐、游擊手蔡易叡，外野手則有葉信杉及王威壬，都是過往比賽經驗較多的球員，唯一較為擔憂的位置是捕手，主戰捕手張凱堯超齡，將由劉宗承頂替。蔡士偉指出，「他在跟投手配球上還需要加強，但還是要利用比賽栽培他。」

打擊較為平均，蔡士偉坦言，沒有所謂中心棒次，希望一棒接一棒串連，第一棒仍是葉信杉，陳閩泉雖然有不錯的力量，但變化球掌握力不佳，因此擺在後段棒次，陳暐翰則是小鋼炮打擊穩定性很高。

蔡士偉透露，畢竟玉山盃是以縣市球隊，組聯隊實力較好，單一球隊要跟六都聯隊比較，實力有落差，尤其投手戰力。近期訓練以基本功為重，強調投手與守備，比賽狀況失誤率就會減少。玉山盃目標放在能多打幾場，多磨練經驗。

關鍵字： 青棒玉山盃嘉義高中球隊比賽

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