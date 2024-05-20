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大谷翔平再見安！隊友潑水濕透　教頭點出破壞掉低球是關鍵　

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天（台北時間20日）在延長賽10局下敲出再見安打，生涯第2支、轉隊道奇隊後首度再見安打，賽後被隊友潑水全身濕透，總教練羅伯斯表示，太令人興奮了，「打擊區很穩定，不會錯過對手的失投球。」

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

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道奇與紅人隊以2比2平手進入延長賽10局下，二出局一、二壘有人，大谷翔平面對後援投手迪亞茲（Alexis Diaz），第1球好球，第2、3球都揮擊成界外球，第4球選了外角壞球，第5球偏低滑球打成界外，第6球94英里內角低球打成右外野再見安打。

大谷翔平戲劇性的絕殺安打，他跑到二壘時接受了隊友們澆水慶祝。他輕輕撥動濕漉漉的頭髮，享受著勝利。整個身體都濕透了。

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

「太棒了，這是他轉隊後的首支再見安打，令人興奮。」總教練羅伯斯稱讚大谷在打席上的判斷，「他打得非常出色。他能夠把低球破壞掉。他的打擊區域判斷很穩定，不會錯過對手的失投球，能夠擊打應該揮擊的球。」

大谷翔平在10局下先獲得2好球，從第三球開始，冷靜地選擇破壞及選掉低球，在難以應對的低球上堅持住。最終他在第6球上將球擊向右外野。

4年來第2支再見安打，大谷翔平表示：「我想只要是一支安打，就可以結束比賽。由於球的軌跡很獨特，所以我只是試圖打中球，並希望能夠碰到球。」

羅伯斯表示：「這是一個非常重要的擊球。他已經打出了很多重要的打擊，但這是他在主場的首支再見安打。在過去4星期，他能夠準確判斷好球帶，幸運地等到可以揮擊的球。我認為他能夠在接下來的打席和明天的比賽中延續這樣的狀態，這是一個很棒的開始。」

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）

外野手帕黑斯（Andy Pages）今天在4局下打出2分砲，對於大谷翔平的再見安打，他說：「大家都期待著這一刻。我們知道他是世界上最好的球員，看到他的再見安打是一件好事。」

道奇隊一壘手弗里曼說：沒有人比他更適合那種情況。」先發投手克納克（Landon Knack）也笑著說：「太棒了。每次到他的打擊時都令人興奮，再見安打真是太棒了。」克納克今天先發4.2局被3支安打、5次三振、1次保送，失1分，無勝敗。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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