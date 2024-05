大谷翔平再見安！隊友潑水濕透　教頭點出破壞掉低球是關鍵　

記者歐建智/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天(台北時間20日)在延長賽10局下敲出再見安打,生涯第2支、轉隊道奇隊後首度再見安打,賽後被隊友潑水全身濕透,總教練羅伯斯表示,太令人興奮了,「打擊區很穩定,不會錯過對手的失投球。」

▲大谷翔平再見安打 。(圖/達志影像/美聯社)

道奇與紅人隊以2比2平手進入延長賽10局下,二出局一、二壘有人,大谷翔平面對後援投手迪亞茲(Alexis Diaz),第1球好球,第2、3球都揮擊成界外球,第4球選了外角壞球,第5球偏低滑球打成界外,第6球94英里內角低球打成右外野再見安打。

大谷翔平戲劇性的絕殺安打,他跑到二壘時接受了隊友們澆水慶祝。他輕輕撥動濕漉漉的頭髮,享受著勝利。整個身體都濕透了。

▲大谷翔平再見安打 。(圖/達志影像/美聯社)

「太棒了,這是他轉隊後的首支再見安打,令人興奮。」總教練羅伯斯稱讚大谷在打席上的判斷,「他打得非常出色。他能夠把低球破壞掉。他的打擊區域判斷很穩定,不會錯過對手的失投球,能夠擊打應該揮擊的球。」

大谷翔平在10局下先獲得2好球,從第三球開始,冷靜地選擇破壞及選掉低球,在難以應對的低球上堅持住。最終他在第6球上將球擊向右外野。

4年來第2支再見安打,大谷翔平表示:「我想只要是一支安打,就可以結束比賽。由於球的軌跡很獨特,所以我只是試圖打中球,並希望能夠碰到球。」

羅伯斯表示:「這是一個非常重要的擊球。他已經打出了很多重要的打擊,但這是他在主場的首支再見安打。在過去4星期,他能夠準確判斷好球帶,幸運地等到可以揮擊的球。我認為他能夠在接下來的打席和明天的比賽中延續這樣的狀態,這是一個很棒的開始。」

▲大谷翔平再見安打 。(圖/達志影像/美聯社)

外野手帕黑斯(Andy Pages)今天在4局下打出2分砲,對於大谷翔平的再見安打,他說:「大家都期待著這一刻。我們知道他是世界上最好的球員,看到他的再見安打是一件好事。」

道奇隊一壘手弗里曼說:沒有人比他更適合那種情況。」先發投手克納克(Landon Knack)也笑著說:「太棒了。每次到他的打擊時都令人興奮,再見安打真是太棒了。」克納克今天先發4.2局被3支安打、5次三振、1次保送,失1分,無勝敗。

shohei ohtani getting soaked after his big finish pic.twitter.com/E4fIPJxfSK